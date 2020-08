Polémica: Neuquén creó un bono por las tierras de Vaca Muerta

A diez años del inicio de la actividad en Vaca Muerta el balance que hace la provincia de Neuquén es que se ha desarrollado muy poco. Es por esto que desde el ministerio de Energía se emitió la Resolución 53/20 que creó el Bono de extensión de área, un derecho que las petroleras deberán pagar si quieren una concesión más grande que el área que efectivamente estudiaron en su piloto y que en la práctica funcionará como una especie de penalización a la especulación inmobiliaria con las tierras de Vaca Muerta, una medida que promete ser más que polémica.

“No estamos cambiando las reglas, estamos aplicando lo que dice la ley”, enfatizó Monteiro en diálogo con Energía On y detalló que “es una medida que nos permite defender mejor los recursos cuando entregamos una concesión para que se desarrolle más rápido, pero si el concesionario no tiene un plan tan agresivo de desarrollo la provincia cobrará por ese tiempo que no se esté desarrollando, que es una forma de incentivar a la empresa a que apure su desarrollo”.

La Resolución 53/20 marca que cuando una empresa solicite una concesión no convencional podrá hacerlo sobre el área que abarcaron sus pozos en fase piloto, pero si aspira a una superficie que no cubrió con su piloto a pesar de formar parte del permiso de exploración deberá abonar este bono que se calcula de forma similar al que se usa para las prórrogas de concesiones que es, en síntesis, una estimación del 2% de las reservas del área.

La norma ya genera polémica entre las operadoras que consideran que no corresponde el nuevo bono y que la provincia siempre pudo limitar las concesiones sin cobrar un plus por ello. Además cuestionaron que se sumen costos en momentos de crisis como el actual.

Monteiro indicó que “desde la provincia vamos generando nuestra propia curva de aprendizaje, buscando herramientas para tratar de lograr el mayor desarrollo porque hemos entregado 39 concesiones no convencionales pero los niveles de desarrollo que vemos son mínimos y por otro lado hay empresas interesadas en acceder a Vaca Muerta y no hay tierras”.

El ministro de Energía de Neuquén enfatizó que “hay áreas que al ritmo que vienen podrían tardar 200 años en desarrollar toda su enorme superficie, por eso la idea es que si quieren pedir una concesión nueva que traigan un plan de desarrollo porque lo que estamos viendo es que cada vez los pilotos tienen menos pozos por el nivel de conocimiento que se tiene de Vaca Muerta”.

Monteiro explicó que “la Ley de Hidrocarburos dice que las concesiones deben coincidir con la trampa productiva, pero es una ley pensada en el convencional. Para el no convencional lo que más se asemeja a esa trampa productiva es el área que delimita el piloto”.

Es por esto que por ejemplo si una firma tiene un permiso de exploración por 100 kilómetros cuadrados pero su piloto solo abarcó unos 25, al pedir esa firma la concesión se le darán dos opciones: puede acceder sin costo a la superficie que exploró y ceder el resto para pueda tomarlo otra empresa, o bien pagar el bono de extensión del área por los 75 kilómetros que no abarcó su piloto.

El dato 28 son los permisos de exploración sobre Vaca Muerta que vencen en los próximos dos años y medio y que serán tratados con esta norma.

De esta forma Monteiro indicó que “se respeta lo que dice la ley sobre el derecho al área donde se hizo un descubrimiento, pero también se exige un plan de trabajo anual o trianual como máximo”.

Esta es otra de las partes nodales. Las firmas concesionarias deberán presentar todos los años o cada tres años su plan de trabajo para ese período y si no lo hacen, será considerado un incumplimiento de la concesión.

Monteiro remarcó que “no es un pago más, si la empresa trae un plan de inversión fuerte no va a pagar el bono, lo que buscamos es evitar la especulación con las áreas que se tienen por mucho tiempo sin actividad y que nos pueden llevar a que en 20 años los autos anden a hidrógeno y no hayamos explotado el potencial de Vaca Muerta”.

Antes de diciembre de 2023 son 28 los permisos de exploración que vencen en Neuquén y que entrarán dentro de este esquema, muchos de ellos a cargo de YPF que es la empresa que más áreas en permiso y concesión tiene en la zona.

Días atrás Neuquén entregó una concesión a ExxonMobil que incorporó el pago de este bono por 15 millones de dólares. “Desde ExxonMobil no lo cuestionaron porque entendieron el planteo y como empresa internacional saben que eso se paga”, cerró Monteiro.