Polémica por el premio a Johnny Depp en el Festival de San Sebastián

La decisión del Festival de Cine de San Sebastián de otorgar el premio honorífico Donostia a Johnny Depp despertó mucha polémica y generó el repudio de mujeres de la industria.

Las acusaciones de violencia de género sobre el actor por parte de su exposa Amber Heard derivaron en una extensa contienda legal con varios capítulos.

El diario británico The Sun fue el primero en calificarlo públicamente de "violento". Depp lo denunció por difamación pero perdió el juicio.

El juicio que sí ganó fue el mes pasado, donde un tribunal justificó que se investigue si su exesposa donó su acuerdo de divorcio a una organización benéfica, algo que estaba dentro del acuerdo.

Cuando se supo de su reconocimiento en San Sebastián, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) fue crítica al respecto.

“Todavía está en pleno proceso. Nosotros creemos en la presunción de inocencia. Simplemente lo que decimos es que no es el momento para que le den un premio, hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido”, expresaron.

Las autoridades del Festival respondieron: "Vamos a defender siempre dos principios básicos que forman parte de nuestra cultura y de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción. De acuerdo con los datos probados de los que disponemos, Johnny Depp no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer”.

Tras recibir el premio, Depp hizo mención a la polémica: “Es una situación muy compleja, porque esta cultura de la cancelación, esta rapidez en juzgar es aire contaminado que se exhala. Estos movimientos que nacieron con las mejores intenciones hoy están incontrolados. Nadie de nosotros está seguro, ninguno de quienes están aquí. Una sola frase contra ti es suficiente. Esto no va solo por mí, sino por mujeres y hombres que han sufrido estas posturas desagradables".

"Me preocupaba si mi presencia podría ofender a alguien, algo que no quiero que ocurra, porque lo único que hago son películas. Yo ya he estado aquí tres o cuatro veces, y siempre me ha encantado. Para mí es conmovedor que me hayan elegido", agregó.

El Donostia es un galardón honorífico que el Festival de San Sebastián entrega desde 1986. Este año también premiaron a la actriz francesa Marion Cotillard. Otros de los que lo recibieron fueron: Ricardo Darín, Viggo Mortensen, Al Pacino, Robert DeNiro, Anthony Hopkins, Denzel Washington, entre muchos más.