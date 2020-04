La Champions podría terminarse a puertas cerradas

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, declaró que la Champions y la Europa League, que están en octavos de final, se podrían terminar a puertas cerradas. Eso podría ocurrir una vez que se terminen las competiciones nacionales el 30 de junio siempre y cuando se ejecute el plan que tienen estipulado los dirigentes del Viejo Continente para liquidar la temporada.

"El fútbol no es para nada lo mismo sin aficionados. Pero es definitivamente mejor jugar a fútbol sin hinchas y tenerlo de nuevo en la televisión, que no tener nada en absoluto", explicó el esloveno.

Además, el dirigente no disimuló su disconformidad a causa de la decisión de los clubes de Bélgica de dar por terminada la liga de ese país, a falta de una jornada para el final, y avisó que el ente podría sancionarlos y excluirlos de las próximas competiciones continentales.

"No creo que sea el movimiento adecuado, la solidaridad no es camino de un único sentido. No puedes pedir ayuda y luego decidir que es lo que más te conviene. Los belgas y aquellos que estén considerando hacer lo mismo se arriesgan a no participar en las competiciones europeas el próximo año", avisó Ceferin.

Por ahora el fútbol belga ha optado por declarar al Brujas como campeón de la Liga, por ser líder con 15 puntos de ventaja sobre el Gent, pero aún falta el aval de la Real Asociación Belga de Fútbol.

La decisión de los clubes belgas los puso en contra de la UEFA, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y el resto de ligas de Europa, que optaron por pedir que no se cancelaran anticipadamente las competiciones.

Esta reacción de la EUFA ira en contra de los que desean Ajax, PSV Eindhoven y AZ Alkmaar, tres de los principales clubes de los Países Bajos, que solicitaron a la federación de su país que den por finalizada la Eredivisie (torneo local).