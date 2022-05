Adicciones y violencia, ejes centrales en el primer juicio por instigación al suicidio en el Alto Valle

En el primer juicio por instigación al suicidio en el Alto Valle las partes discutieron acerca del consumo de cocaína y de otras circunstancias que rodean la historia de la víctima. El acusado admitió que la pareja usaba drogas y que incluso él había sido violento con Maira Castillo. Pero dijo que quería alejarla de ese círculo. La secretaría de la Niñez llegó incluso a tomar una medida de protección.



«Yo estaba re enamorado de ella y la quería solamente para mí», fue una de las frases de Bruno Marín en su declaración en el juicio por instigación al suicidio de Maira Castillo. El imputado reconoció que estaba celoso porque Maira era «hermosa» y que muchos chicos les escribían. También admitió que hubo escenas de violencia en la relación de pareja que tenía con la joven de Cinco Saltos, que se ahorcó el 17 de julio de 2020 en la casa que compartieron durante el noviazgo.



Marín aseguró que nunca quiso hacerle daño y que el tiempo que duró la relación intentó ayudarla de su adicción a la cocaína. Que la causa de la violencia era el consumo: «La violencia tiene una explicación; el consumo, porque no era de vez en cuando, era todo los días», contó.



En la primera audiencia del juicio que se desarrolla en Cipolletti, el defensor Rafael Cuchinelli centró su alegato la «falta de objetividad» de la parte acusadora para sostener que Marín instigo al suicidio. Aseguró que no se podrá comprobar el dolo. La teoría de la fiscalía, a la que adhirió el querellante Marcelo Hertzriken Velasco, es que durante el año que se vincularon hubo maltrato, dominación y “extrema” violencia que desencadenó el trágico final.

Teoría de la fiscalía

El fiscal Pezzetta, en su alegato, dijo que Marín ejerció violencia «en todas sus formas» contra la joven que «determinó» el suicidio de Maira. Expreso que los testigos a lo largo de debate demostrarán la «extrema» violencia y dominación que ejerció durante todo el tiempo que duró el vínculo hasta su muerte.

«La maltrató y evitó la contención familiar y del Estado. Lo hizo en todas sus formas; física, sexual, psicológica y económica. Era consciente de esa situación. Sabía el estado de vulnerabilidad en el que estaba Maira. Generó una situación de peligro que causó que Maira se suicidara», dijo el fiscal. Agregó que los testigos y los peritos probarán la acusación.



El imputado contó que la joven tenía una severa adicción y que él también consumía. Que era en esa situación cuando se generaban los hechos de violencia. «Las diferencias siempre salían a la luz por el consumo. Sí hubo violencia, no lo voy a negar, de las dos partes. Se llegó a ese punto»; dijo Marín que relató que una semana antes del hecho él decidió terminar con la relación. «Más allá de que yo a Maira la amaba, que la quería en un futuro, yo tomé la decisión, nunca quise que le pasara nada».

Familiares de la víctima se manifestaron en la sede de tribunales en Cipolletti (Florencia Salto)

La última noche de Maira



La noche anterior al hecho, Maira se comunicó con Marín para que vaya a cenar a la casa que compartían. El joven fue y cocinaron juntos, pero la joven, – siempre siguiendo el relato del imputado,- no quiso comer. «Me di cuenta que había consumido, me invitó a un cumpleaños que era en la casa de la chica que le daba la droga. Le dije que no y ahí me alteré, tiré todo lo que estaba en la mesa, la agarré del brazo para que no se fuera (…)». Dijo que la joven, madre de dos hijos, decidió irse y esa fue la última vez que la vio.



Marín admitió que solo la zamarreó aquella noche, sin embargo una testigo en el juicio, amiga de Maira, aseguró que el imputado la golpeó salvajemente, la ahorcó y hasta la hirió con un arma blanca. Agregó que ejercía violencia y la hostigaba constantemente.



También declaró la madre de la víctima ante el tribunal integrado por los jueces Julio Sueldo, Guillermo Merlo y la jueza Rita Lucía. La mujer contó que su hija comenzó a cambiar desde que iniciaron el noviazgo. «Dejó de arreglarse, ella era de cuidarse mucho y eso lo fue perdiendo.



Dijo que en diciembre de 2019, se habían conocido unos meses atrás, Maira llegó a su casa llorando con la nena en brazos y con marcas de violencia. «Me enojé , le dije que no daba para más, que se quede en casa y fuimos a hacer la denuncia. Se quedó conmigo´, pero después se volvió a ir».



La mujer hizo una denuncia por maltrato, también ante la Senaf por la situación de la menor. El Estado le sacó la tenencia de la nena que quedó al cuidado de la abuela. Un informe médico confirmó que hallaron restos de cocaína en la orina de la menor. La teoría de la querella en este punto es que fue como consecuencia del amamantamiento.



En la audiencia se ventiló que durante el noviazgo Maira quedó embarazada y lo perdió. La fiscalía intentará probar que ocurrió como consecuencia de la violencia física y psicológica.



Es la primera vez que una causa por instigación al suicidio en contexto de violencia de generó llega a juico en la Cuarta Circunscripción. El debate continuará mañana con testigos de ambas partes.