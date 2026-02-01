Balean a una niña de 7 años en Rosario: su estado de salud es crítico

Una nena de siete años permanece internada con pronóstico reservado luego de haber recibido un disparo en el abdomen durante un ataque a tiros registrado en la noche del sábado en Villa Manuelita, en la zona sur de la ciudad de Rosario. El episodio dejó además otros dos heridos y se suma a una serie de hechos de violencia armada ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante las últimas horas.

El ataque tuvo lugar en un pasillo de viviendas ubicado en las inmediaciones de boulevard Seguí y calle 409, donde, por motivos que aún se investigan, personas armadas abrieron fuego contra un grupo de individuos que se encontraba en el lugar. Como consecuencia de la balacera, resultaron heridos la menor, su madre de 30 años y un joven de 29.

Según informaron fuentes policiales, la niña fue asistida de inmediato por vecinos de la zona, quienes la trasladaron en una motocicleta hasta encontrarse con un móvil policial. Desde allí fue derivada de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña y, debido a la gravedad de la lesión abdominal, posteriormente trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internada bajo cuidados especializados.

La madre de la menor fue ingresada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con heridas de arma de fuego en brazos y piernas, además de fracturas en el codo derecho y en un dedo del pie derecho. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron que su estado es estable y que podría recibir el alta médica en las próximas horas.

En tanto, el tercer herido, un joven de 29 años, se presentó por sus propios medios en el Hospital Centenario tras recibir un disparo en el muslo de la pierna izquierda. Su estado de salud no reviste gravedad.

En el lugar del ataque trabajaron peritos forenses, quienes secuestraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros que serán sometidas a pericias balísticas. El gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones quedó a cargo del relevamiento de cámaras de videovigilancia, la toma de testimonios y los trabajos de planimetría y fotografía.

El hecho no fue aislado. Durante la misma noche, un joven de 19 años fue baleado en Montevideo al 5900, en la zona oeste, por los ocupantes de una motocicleta, mientras que un hombre de 63 años resultó herido en un intento de robo en barrio Tablada. También se registraron ataques armados en barrio Las Flores y en la zona de Campbell al 3900, donde resultaron heridos un hombre de 25 años, un adolescente de 15 y un joven de 28 años.

Las investigaciones continúan para esclarecer cada uno de los episodios y dar con los responsables de los ataques.