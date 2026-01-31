Perú autorizó la extradición de “Pequeño J” por el triple femicidio de Florencio Varela

El Gobierno de Perú aprobó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, acusado del triple femicidio de Florencio Varela. La resolución habilita el traslado a Argentina para que enfrente cargos por homicidio agravado, tras una investigación binacional que incluyó su captura en Lima y un proceso judicial en la Corte Suprema peruana.

Extradición por triple femicidio: resolución oficial y coordinación binacional

La medida quedó formalizada mediante la resolución suprema 041-2026-JUS. El documento lleva la firma del presidente interino José Jerí, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez, según informó Infobae.

Las autoridades de Perú y Argentina deberán coordinar ahora la entrega del imputado, que permanece alojado en un centro penitenciario de la provincia de Cañete. En esa zona fue detenido por la Policía Nacional del Perú luego de permanecer prófugo tras huir de la Argentina.

A Valverde se le atribuye el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y violencia de género reiterada. La acusación está vinculada a los asesinatos de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.

Audiencia contra «Pequeño J» por el triple crimen. La resolución fue firmada por autoridades del Gobierno peruano y publicada en El Peruano.

En noviembre de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró procedente el pedido de extradición al verificar los requisitos del acuerdo bilateral vigente. Entre ellos, la doble incriminación y la pena mínima prevista para los delitos imputados.

Qué dijo la Corte Suprema y cómo fue la captura en Perú

“Conforme a las restricciones señaladas en el Acuerdo, no existen motivos para denegar la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano. Por tanto, al no existir obstáculo de derecho internacional o de derecho interno para la aceptación de la solicitud de extracción, cabe aprobarla, debido a que se cumplió con los presupuestos materiales y formales que legitiman la extradición”, sostuvo la Corte Suprema de Perú.

La justicia argentina le imputa haber participado en la muerte violenta y premeditada de las tres víctimas y en el ocultamiento de los cuerpos en un pozo cavado por un tercero. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Florencio Varela entre el 19 y el 23 de setiembre de 2025.

La detención se concretó en Pucusana, al sur de Lima, durante un operativo de la Policía Nacional del Perú. El acusado viajaba oculto en un camión que se detuvo por un bloqueo en la carretera Panamericana.

La investigación incluyó tareas de inteligencia y seguimiento telefónico coordinadas entre fuerzas peruanas y argentinas. La reconstrucción de la fuga indicó el uso de pasos clandestinos y una red de apoyo, elementos que ahora forman parte del expediente que motivó la extradición.