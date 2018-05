Búsqueda de Oriana Novillo pasó a ser “una causa de todo El Bolsón”

“Oriana Novillo no se fue, se la llevaron. Exigimos que la justicia la busque y la encuentre con vida, que se agilice y garantice la investigación a nivel nacional e internacional”, remarcó ayer un grupo de familiares y amigos que autoconvocaron en el municipio local para llamar a una nueva marcha que se hará este sábado, a las 16, desde plaza Pagano.

La jovencita de 17 años, criada en El Bolsón desde los 8 meses de edad, desapareció hace un mes en Clorinda (Formosa), dónde se había mudado con su madre en marzo. Aquel 19 de abril, salió a las 14.50 hacia la escuela, vestía uniforme y llevaba su mochila, pero nunca llegó. El día antes le pidió a la mamá su documento y algo de dinero ($300) para pagar el buzo de egresados. En coincidencia, “el mismo día y al mismo momento desapareció también Manuel, su tío de 16 años”, con quien se sospecha que pudo haber pasado hacia Paraguay.

“Estamos a la espera de las imágenes de cámaras instaladas en la aduana para corroborar si cruzaron hacia el país vecino y validar el testimonio del policía que afirmó haberlos visto ese mismo día”, graficó la abogada de la familia, Cristina González, quien está en Formosa junto a los padres de la menor y esta semana mantuvo una comunicación con la monja Marta Pelloni, “para solicitar su acompañamiento en la búsqueda de Oriana.

En tanto, el lunes “se hará una movilización en la plaza San Martín de Clorinda, donde el orador principal será Martín Novillo, su papá, y tendrá la premisa de despertar conciencia en la justicia, la política y la sociedad local”, adelantó.

Ayer también hubo una presentación conjunta de todas las fuerzas políticas de El Bolsón, que firmaron un reclamo para exigir al Gobierno nacional que “se acelere la disponibilidad de un fondo de rescate del Sistema Federal de Búsqueda de Personas”. Además pidieron a la sociedad de la región que “nos involucremos a cuidarnos entre todos, siendo partícipes activos en la protección de nuestros vecinos”.

“Hasta el momento no tenemos ninguna certeza o pista de dónde puede estar Oriana. Sí sabemos que no la están buscando, o al menos no de la manera que corresponde. Tenemos conocimiento de distintas provincias que nos aseguran que no les ha llegado el alerta de búsqueda y los medios masivos de comunicación hacen oídos sordos a nuestros reclamos”, relató Yamil Moyano, vocero del grupo convocante.