Cámaras en tiempo real y rápida intervención: tres detenidos con objetos robados en Viedma

La Policía de Río Negro detuvo en Viedma a tres personas que circulaban con objetos presuntamente robados, en el marco de un procedimiento que tuvo como eje el sistema de videovigilancia de RN Emergencias. El operativo se concretó este 18 de diciembre de 2025.

El accionar coordinado entre los operadores del sistema RN Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y el personal policial resultó determinante para una rápida respuesta en la vía pública.

Según se informó oficialmente, el procedimiento se inició cuando un operador del sistema de monitoreo detectó, a través de la cámara ubicada en la intersección de Don Bosco y Francisco de Viedma, a un hombre con chomba gris, jeans corto y mochila oscura en actitud sospechosa.

Tras dar aviso a despacho, se confirmó que el individuo se encontraba acompañado por otras dos personas en inmediaciones de la cancha de tenis del club Sol de Mayo, por lo que un móvil policial se dirigió al lugar para su identificación.

Qué objetos fueron recuperados en el operativo

Una vez en el sitio, el personal policial constató la presencia de elementos que serían compatibles con objetos sustraídos del Colegio 263 y del Jardín 79 del barrio Santa Clara, hechos denunciados el 12 de diciembre de 2025, por lo que se solicitó la intervención del Gabinete correspondiente.

Entre los objetos secuestrados se encontraban siete pelotas de tenis, una llave francesa, un auricular inalámbrico, tres pendrive y un bolso con su cordón, además de cinco hojas de bisturí y un presto barba.

Asimismo, se incautaron dos reflectores de 100 watts y uno de 50 watts, junto a una máquina de cortar cabello sin motor y una cámara de rueda, todos elementos que también habrían sido sustraídos de los establecimientos educativos.

El procedimiento también permitió el secuestro de herramientas y utensilios, entre ellos un juego de llaves tipo «L», un mango de fuerza, una llave marca Stanley, nueve llaves tubo de diferentes medidas, una tijera, dos saca bujías y un cutter, los cuales quedaron bajo resguardo en la Comisaría 30.

Posteriormente, los efectivos trasladaron a las tres personas a la unidad policial y dieron intervención al médico policial. Quedaron aprehendidos dos hombres de 28 y 29 años y una mujer de 37, imputados por el delito de encubrimiento.