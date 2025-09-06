Cayó una familia dedicada a la venta de droga en Roca: un llamado anónimo alertó a la Policía

En Roca, una familia entera quedó al descubierto tras un llamado anónimo que alertó a la Policía sobre una red de venta de drogas. Su casa, ubicada en la calle Portugal al 700, era utilizada como centro de operaciones para el comercio de estupefacientes y terminó siendo allanada por orden de la justicia federal.

Un llamado que destapó la caída de toda una familia en Roca

De acuerdo con la denuncia, la vivienda era utilizada para comercializar droga en pequeñas cantidades. Durante semanas, los investigadores observaron movimientos que confirmaban las sospechas y lograron identificar a los ocupantes: seis hermanos que compartían tanto el vínculo familiar como la actividad ilegal.

La causa estuvo bajo la órbita de la fiscalía federal, que encomendó una serie de medidas para reunir pruebas. Con el correr de los días, los indicios se fueron acumulando hasta cerrar el cerco sobre el grupo.

La justicia imputó a cuatro adultos, todos integrantes de la misma familia. Foto: archivo.

Después dos meses de investigación, se solicitó la autorización judicial para avanzar con un allanamiento en el domicilio. La medida fue otorgada y se ejecutó en las últimas horas con resultados concretos.

Allanamiento en Roca con droga, balanzas y casi un millón de pesos

En la vivienda se secuestró cocaína y marihuana fraccionada y lista para su distribución. Además, se incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo que rondaba el millón de pesos.

El hallazgo reforzó la hipótesis inicial sobre el funcionamiento de un esquema de venta al «menudeo» sostenido desde la misma casa.

La justicia federal resolvió imputar a cuatro adultos mayores de edad que fueron notificados en el marco de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. El resto de los integrantes quedaron vinculados a la investigación.

Con estas medidas, el expediente avanza y la fiscalía sigue el análisis de los elementos secuestrados para determinar los próximos pasos en el proceso judicial.