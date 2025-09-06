Un joven de 17 años fue hallado muerto en Cipolletti: investigan un homicidio

Un joven de 17 años fue encontrado sin vida este sábado por la madrugada en el barrio Costa Sur de Cipolletti. La víctima presentaba un golpe en la cabeza. Desde la Policía de Río Negro confirmaron que se trató de una «muerte violenta» y que, en principio, se investiga un homicidio.

Fuentes policiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que un llamado alertó a las autoridades sobre «un cadáver tendido en la vía pública», este sábado alrededor de las 5:30.

Ocurrió en el barrio Costa Sur, ubicado debajo del puente carretero. (foto Florencia Salto)

El cuerpo fue hallado frente al centro comunitario del barrio Costa Sur, que está ubicado debajo del puente carretero que une a la localidad rionegrina con Neuquén.

Investigan la muerte de un joven en el barrio Costa Sur de Cipolletti

Al lugar acudió personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), quien constató que el joven «ya no tenía pulso».

En el hecho intervinieron efectivos de la comisaría cuarta de Cipolletti. Foto: Archivo.

El cuerpo tenía «un golpe en el lateral izquierdo» y en el lugar había manchas de sangre, detallaron. En cuanto a la víctima, comentaron que se trataba de un joven «conocido en el ambiente delictivo».

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que referentes de dicho órgano «encabezan la investigación y se hicieron presentes en el lugar que fue resguardado y en donde trabaja además la Policía de Río Negro a través de sus áreas de investigación».

«La acusación pública dispuso las medidas iniciales, entre ellas la autopsia a cargo del Cuerpo de Investigación Forense, con el objetivo de establecer la causa y circunstancias de la muerte», agregaron.