Cocaína adulterada: sospechan que «puede ser que se trate de un ajuste cuentas» entre narcos

Hasta las 19, eran 17 las personas que murieron por la aparente ingesta de cocaína envenenada y más de 50 permanecían hoy internadas en hospitales de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín, según informó el fiscal general que interviene en la causa. Al respecto, el funcionario manifestó sus sospechas sobre un hecho producido con «intencionalidad».

«Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo», afirmó esta tarde a la prensa el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo.

Con cifras que no dejan de crecer, el Ministerio de Salud bonaerense debió salir a difundir un parte de situación en el que advirtió sobre los hechos, enmarcándolos en un «alerta epidemiólogico».

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, agregó que en una serie de procedimientos que encabezó esta tarde en un asentamiento conocido como «Puerta 8», del partido de Tres de Febrero, fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.

En la causa interviene una fiscalía especializada en Drogas Ilícitas del departamento Judicial de San Martín, a cargo de Germán Martínez, quien deberá ahora determinar si ese asentamiento fue el origen de la droga y si los detenidos tuvieron responsabilidad en su comercialización.

Al respecto, agregó: «Tenemos el testimonio de una persona que estuvo en un grupo que estaba consumiendo que dijo simplemente yo consumí una cantidad pequeña, me sentí muy mal y no consumí más. Los que estaban con él siguieron y fallecieron tres de ellos«.

En ese sentido, las fuentes consultadas indicaron que uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones del barrio de emergencia «Puerta 8», en Tres de Febrero, y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que ahora será analizada en laboratorio, junto a otra dosis de la droga que se le incautó a uno de los pacientes de la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9, envuelta en un billete de 20 pesos.

Al determinarse el posible punto de venta de la droga, la UFI 16 de San Martín, se hizo cargo de toda la investigación por las muertes y decenas de intoxicados, incluso de los fallecidos en Hurlingham. Berni informó que en los lugares allanados «halló cocaína en envoltorios similares» a los que aportó un familiar de una de las siete víctimas.

