Allanamiento en Neuquén: secuestraron armas blancas y más de 25 plantas de marihuana

Efectivos de la Comisaría N°18 de la ciudad de Neuquén realizaron un allanamiento exitoso en Barrio 7 de Mayo. En el lugar se incautaron armas blancas y 27 plantas de marihuana presentes en el patio del domicilio.

El operativo tuvo inicio a las 4 de la madrugada, cuando personal de la policía acudió en un requerimiento por una persona afectada. En el lugar, se realizó la inspección ocular y la fijación fotográfica de la escena. Con el resultado de la etapa, se incautó una piedra con manchas hemáticas y seis muestras de hisopados para analizar en laboratorio.

Allanamiento en Neuquén: cómo fue el operativo

Con la persona bajo observación, la justicia autorizó un allanamiento de carácter urgente en un domicilio vinculado al damnificado. El operativo comenzó a las 18:15, en el interior de la vivienda los policías hallaron y secuestraron un cuchillo tipo carnicero y un otro tipo daga.

En el patio e interior de la casa, se encontraron 27 plantas de cannabis sativa. Al verificar que el propietario no contaba con la autorización del REPROCANN, se solicitó la presencia del Departamento Antinarcóticos para el secuestro de las sustancias.

Se incautaron 27 plantas de Marihuana (Foto: Secretaría de Prensa y Comunicación del Neuquén)

Tras extraer las plantas y poseer las armas blancas del domicilio, el operativo policial finalizó a las 20:30 con resultados positivos. Todos los elementos secuestrados quedaron a resguardo bajo cadena de custodia y a disposición de la fiscalía interviniente.