Narela Barreto: hallazgos clave en el departamento que aumentan el misterio de su desaparición

El misterio en torno a las últimas horas de Narela Micaela Barreto sumó un capítulo clave tras conocerse los detalles de la inspección en su domicilio. Ante la falta de respuestas desde el pasado viernes 23 de enero 2026, el entorno de la joven argentina —quien residía en Los Ángeles desde hacía dos años— solicitó una intervención urgente para constatar su estado.

Según confirmaron los familiares de Narela Barreto a medios como Canal 26 y Luzu TV, la entrada al departamento fue uno de los primeros pasos oficiales antes del trágico hallazgo de su cuerpo este jueves.

«Todo en orden»: el estado de la vivienda de Narela Barreto tras la desaparición

A pedido de la madre de Narela Barreto, un amigo cercano se dirigió al departamento alquilado por la joven junto a un grupo de efectivos del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). El objetivo era verificar si la traductora de Banfield se encontraba dentro o si existían indicios de algún hecho delictivo en el lugar.

Sin embargo, el resultado de la inspección añadió más desconcierto a la búsqueda. Santiago Barreto, hermano de Narela, relató que al ingresar «estaba todo bien» y que la vivienda lucía exactamente «como ella la había dejado«.

Esta ausencia de desorden o señales de lucha refuerza la hipótesis de que la joven abandonó el lugar por sus propios medios antes de subirse al vehículo de una aplicación de transporte, como sugirieron otros testimonios de la causa.

La alerta de la familia de Narela Barreto y el silencio del teléfono móvil

La decisión de entrar por la fuerza al domicilio se tomó luego de que Narela interrumpiera su comunicación diaria y obligatoria con su madre. «Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta«, explicó su hermano.

A este silencio se sumó un dato técnico que sus allegados aportaron a la policía: aunque el rastro físico se perdió el viernes, el teléfono celular de la joven dio señales de actividad hasta el lunes al mediodía.

«Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban los dos tildes«, reveló su prima Milagros, marcando el momento exacto en que el dispositivo se apagó definitivamente y la preocupación se transformó en una denuncia formal por desaparición.