Cortaron la ruta 40 para pedir seguridad por una ola de robos en un sector de Bariloche

Los robos y hurtos que hubo en los días últimos en los barrios Reina Mora, Entre Cerros, Villa Lago Gutiérrez y Lomas de Cauquén preocupan a los habitantes de esa zona del sur de Bariloche. Por eso, un grupo de vecinos salió este miércoles por la tarde a reclamar por seguridad a la ruta nacional 40.

La protesta incluyó cortes intermitentes de la ruta nacional, lo que provocó que se formaran filas de varios vehículos y transportes de uno y otro lado de la manifestación de los vecinos.

Personal de Tránsito municipal y policial colaboró con el operativo de prevención en la ruta, para evitar incidentes viales porque a la hora de la protesta el tránsito vehicular era intenso en ese sector.

“Estamos hace varios años conviviendo con la inseguridad en los barrios Villa Lago Gutiérrez, Reina Mora, Entre Cerros y Lomas de Cauquenes”, explicó Gaspar Fernández, quien movilizó a sus vecinos para visibilizar el reclamo.

Dijo que de los robos no se salvan ni las personas que viven el barrio privado Arelauquen, donde hubo cuatro hechos en los últimas días, según se comentó en la zona. Fernández afirmó que tomaron conocimiento por los mismos vecinos de los barrios afectados por la ola de robos que hubo 7 hechos en los últimos días.

Modalidad de los robos

Dijo que los ladrones entran a las viviendas, por lo general, cuando los moradores están fuera en sus trabajos y los domicilios están deshabitados. También, robaron en casas que están en construcción.

Relató que en una casa entraron y como se activó la alarma se marcharon. Estaban encapuchados por lo que se enteraron. Fernández indicó que lo insólito es que una hora después robaron en otra vivienda, ubicada a la vuelta del primer domicilio donde habían intentado ingresar.

Aseguró que los autores de los robos actúan con agresividad porque “entran a las casas y rompen todo#. “En uno de los robos, le dieron palazos al perro y lo dejaron tirado en el patio por los golpes”, sostuvo.

Lamentó que hay muy poca presencia policial. Los recorridos de patrulleros casi no se ven en los barrios afectados por la seguidilla de robos. Explicó que llaman al 911 pero demoran alrededor de 40 minutos en llegar al barrio.

Comentó que el personal que está en el puesto policial de la ruta nacional 40 no interviene. “Nos explican que no tienen jurisdicción y que corresponde que hagamos la denuncia en la comisaría 27”, señaló Fernández.

Opinó que en varias ocasiones plantearon el tema a algunos de los comisarios que tienen bajo su mando la comisaría 27, pero las explicaciones siempre pasan por la falta de personal y de patrulleros.

Dijo que la sensación de algunos vecinos es que a veces parece zona liberada por la falta de presencia policial. Lamentó que hay varias personas que resolvieron mudarse de Buenos Aires y radicarse en Bariloche, cansados de la ola de robos y delitos en la urbe más grande del país, pero en esta ciudad se enfrentan a un problema parecido.

Más presencia policial

Fernández resumió que el reclamo de los vecinos es para que los funcionarios a cargo del servicio de Seguridad den respuestas. Que dispongan de mayor presencia de personal policial en las calles de los barrios y que se van móviles en la zona.

Lamentó que no es la primera vez que se ven obligados a autoconvocarse para reclamar en la ruta. Destacó que en ocasiones anteriores las protestas tuvieron eco entre las autoridades policiales, pero las respuestas duraron uno o dos meses. “Después, vuelven los mismos problemas que no hay nafta para los patrulleros y que no hay personal”, aseveró Fernández, que es vecino de Reina Mora.