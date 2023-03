Creen que los dos adolescentes que están desaparecidos en Piedra del Águila se escaparon

Desde ayer a la tarde buscan a dos adolescentes de 15 años desaparecidos en Piedra del Águila, Constanza Edith Montre Quinchagual y Lautaro Efrian Aguirre. La madre de la chica cree que se escapó siendo influenciada y explicó la relación que hay entre los dos.

La mamá de la adolescente buscada, Erika, contó a RIO NEGRO que podría haberse escapado a la madrugada. «A la mañana nos dimos cuenta que había dejado las almohadas en la cama simulando que era ella», relató.

Erika mencionó que su hija había tenido una relación de noviazgo con el adolescente, que habían cortado pero últimamente se habían estado viendo de nuevo. Contó que la adolescente se llevó una mochila con ropa y su celular, pero que se encuentra apagado. También llevo un poco de dinero pero no el DNI.

En cuanto a Lautaro, Erika indicó que su madre le dijo que sí llevó su DNI y el celular, pero también se encuentra apagado.

La policía difundió algunas características físicas de ambos. Constanza es delgada de tez blanca y mide 1,64 metros de altura. Tiene ojos marrones y pelo castaño claro con detalles en la nuca de color amarillo. No usa piercing, aros y no tiene tatuajes.

En cuanto al otro adolescente, es delgado con tez blanca y tiene pelo corto y negro. Mide 1,70 metros y tiene ojos marrones. Posee un aro en la oreja izquierda, no tiene tatuajes.

Cree que los adolescentes podrían haber sido influenciados

La mamá de Constanza mencionó que los dos habían comenzado a tener una relación el año pasado. «Con el tiempo me contó que habían dejado de salir porque él era posesivo, pero nos enteramos que se estaban viendo de nuevo», manifestó Erika.

Ayer la adolescente debería haber comenzado el secundario pero se dieron cuenta a la mañana que no se encontraba en su casa. «Creemos que se podría haber ido con el chico sin medir las consecuencias, porque no andaba en la rebeldía, debió ser influenciada por alguien», dedujo Erika.

En cuanto Lautaro, Erika contó que en conversaciones con su madre, esta le hizo entender que el chico «era sumiso, estaba mucho en su casa». «La duda es que podrían estar con algún adulto que los haya influenciado«, manifestó.

La mamá de Constanza comentó que la adolescente suele pedir permiso. «Siempre estamos en contacto, no hubo pelea ni nada», dijo.

Aún buscan a los adolescentes

Erika mencionó que desde ayer a la mañana que se encuentran buscándolos. «Estuvimos por piedra, cordón rocoso, nos fuimos hasta Santo Tomas, pero no los encontramos», contó.

Desde comisaría le informaron a la madre que le comunicarían los pasos a seguir esta mañana. «Me dijeron que anoche salieron a buscar por el lago pero no encontraron nada, vieron en las carpas también, pero no había rastro», mencionó.

Otro de los puntos donde se realizó la investigación fue en un edificio que quedó a medio construir, pero sin resultados positivos.

Por último, Erika contó que esperan que hoy puedan realizar el trabajo con caballos prestados por un vecino.