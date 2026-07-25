Demoraron a una pareja que vendía droga por delivery en Loncopué: la investigación inició por denuncias anónimas

Una pareja fue detenida en Loncopué luego de ser acusada de vender droga en la localidad. El procedimiento se realizó este viernes por la noche. Según informó el Gobierno de Neuquén, la investigación comenzó a partir de denuncias anónimas recibidas mediante la aplicación web de la Fiscalía y la plataforma Neuquén Te Cuida.

El allanamiento fue realizado en una vivienda del barrio 30 Viviendas. Allí la Policía secuestró cerca de un kilo de marihuana, además de plantas de cannabis en proceso de secado.

Cayó una pareja que vendía droga en Loncopué

La causa quedó en manos de la división Antinarcóticos Alto Neuquén, que inició las tareas investigativas el 26 de junio. De acuerdo con la información oficial, los investigadores reunieron elementos que vincularían a un hombre y a su supuesta pareja con la venta de drogas.

Según la investigación, la venta de droga se realizaba en la vivienda y también en lugares públicos. Además, los efectivos sostuvieron que la pareja utilizaba un vehículo propio para realizar entregas bajo la modalidad de delivery.

Durante el allanamiento también fueron secuestrados una balanza digital de precisión, dinero en efectivo, elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, teléfonos celulares y computadoras. La Fiscalía dispuso que ambos fueran trasladados a la Comisaría 26, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Las políticas de Neuquén contra el narcotráfico

Esta semana, el gobernador Rolando Figueroa informó la incorporación de 350 móviles policiales, de los cuales 240 son blindados, y señaló que se encuentran en proceso de adquisición otros 359 patrulleros. También mencionó la compra de chalecos y una inversión de $5.580 millones en dispositivos de baja letalidad.

En paralelo, estadísticas del Sistema Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación ubicaron a Neuquén entre las provincias que registraron una mayor reducción de delitos contra la propiedad. Los datos oficiales señalaron una baja del 32,7% en los denominados otros delitos contra la propiedad entre 2024 y 2025.

En ese mismo período, se aseguró que los robos y tentativas registrados en la provincia pasaron de 10.491 a 7.462 casos, según esas estadísticas.