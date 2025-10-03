Desarticularon una banda narco operada por una familia en Neuquén capital

La Dirección de Antinarcóticos de Neuquén desarticuló una banda familiar dedicada al microtráfico de drogas en el Barrio Mariano Moreno, tras un allanamiento que culminó con la detención de cuatro personas y el secuestro de sustancias ilícitas, dinero en efectivo, armas de fuego y otros elementos clave para la investigación.

El operativo, llevado a cabo en la tarde del jueves 1 de octubre, fue el resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima recibida el 25 de agosto de 2025 a través de la aplicación «Nqn Te Cuida». La denuncia alertaba sobre la existencia de una boca de expendio de drogas en el Barrio Mariano Moreno.

Tras las primeras averiguaciones, los investigadores del Departamento Antinarcóticos constataron movimientos sospechosos en el domicilio denunciado, el cual ya contaba con antecedentes por delitos similares. La investigación reveló que los responsables eran una pareja de adultos mayores y sus hijos.

Uno de los hijos, de 24 años, se encargaba de la venta de drogas principalmente en horario de tarde y noche, contando con la colaboración de personas allegadas para mantener la actividad cuando él no estaba presente.

La investigación también permitió vincular un segundo domicilio en zona Oeste, en la calle Casilda, donde el joven vivía junto a su pareja, también de 24 años. Con la intervención de la Fiscalía Especializada en Narcocriminalidad, a cargo de la fiscal María Titanti, se solicitó y obtuvo la orden de allanamiento para ambos domicilios.

El operativo logró dar con clorhidrato de cocaína: 5,1 gramos, 33 gramos cannabis sativa, $840.000 en efectivo, dos balanzas digitales, dos unidades con restos de cocaína, cinco celulares, un revólver calibre 38 corto con 12 municiones y cartuchería de armas 50 calibre y 9 mm.

Las cuatro personas detenidas se encuentran a disposición de la justicia y serán investigadas por el delito de microtráfico de estupefacientes.