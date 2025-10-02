Habló la mamá de Lara, víctima del triple femicidio: «Su mayor sueño era ser cantante»

El triple femicidio de Florencio Varela volvió a poner en escena la violencia de género y sus vínculos con el narcotráfico en la Argentina. Stella Maris, la madre de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, recordó a su hija y pidió a la sociedad mantener vigente el reclamo por justicia. «Su mayor sueño era ser cantante», contó.

Aseguró que «está destrozada» y sostuvo que seguirá exigiendo explicaciones al Estado argentino. «Acá estamos para pedir justicia por las tres chicas», afirmó.

En diálogo con Canal A24 señaló que su hija le había dicho que se iba a La Tablada. Y enfatizó: «No sé por qué la mataron». Agregó que «era muy reservada, se aguardaba todo

El fiscal Adrián Arribas confirmó a la agencia Noticias Argentinas que prorrogó el secreto de sumario por otras 24 horas más.

Triple Femicidio en Varela: Nueve detenidos y vuelo de la Fuerza Aérea para repatriar a Matías Ozorio

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este jueves que un vuelo de la Fuerza Aérea partirá en la mañana para concretar el traslado a Argentina de Matías Ozorio, uno de los principales detenidos por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

La repatriación de Ozorio —apuntado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes— se realiza luego de su reciente captura en Perú.

La funcionaria comunicó, a través de su red social X, que la aeronave despegará a las 11 de la mañana con efectivos de la Policía Federal, Interpol y la Policía Bonaerense para buscar al arrestado. Con la detención de Ozorio y “Pequeño J”, la lista de implicados asciende a nueve personas, incluyendo a los primeros siete arrestados, entre ellos Magalí Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva (quienes vivían en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos).

Por su parte, el fiscal a cargo de la investigación, Carlos Adrián Arribas, ratificó la llegada de Ozorio y señaló que la causa se mantiene bajo secreto de sumario.

Sin embargo, el fiscal de la UFI de Homicidios de La Matanza anunció un avance clave para la investigación: “El viernes se abrirán los teléfonos celulares” de los detenidos. Este procedimiento es crucial, ya que se espera obtener información fundamental de los dispositivos para determinar la planificación y las complicidades en el triple femicidio.