Los condenaron por golpear brutalmente a un joven que salía de un Boliche en Neuquén

Mediante un acuerdo pleno presentado por la asistente letrada Carolina Gutiérrez, tres hombres admitieron haber golpeado y lesionado a un joven a la salida de un local bailable en el centro de Neuquén, en mayo pasado. El reconocimiento permitió declarar su responsabilidad penal y fijar condenas de ejecución condicional.

Los imputados son Maikol Exequiel Galán Mercado, Germán Tobías Panes y Ariel Román Villaruel. La fiscalía acusó a Galán Mercado por lesiones leves, mientras que Panes y Villaruel fueron responsabilizados por lesiones graves, todos en carácter de coautores, según lo previsto en los artículos 89, 90 y 45 del Código Penal.

La noche de la golpiza

El hecho ocurrió el 2 de mayo, cerca de las 6 de la madrugada. La víctima, que se encontraba afuera de un local bailable de Diagonal Alvear, fue atacada minutos más tarde en la esquina de Brown y Juan B. Justo. Allí, Galán Mercado le dio un golpe de puño que lo derribó, y en ese momento Panes y Villaruel lo patearon en la cabeza, en dos oportunidades.

Luego, Panes le asestó una tercera patada antes de que los tres agresores huyeran por calle Almirante Brown hacia el Parque Central. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad ciudadana.

El acuerdo incluyó la imposición de un año de prisión en suspenso para Galán Mercado y dos años de ejecución condicional para Panes y Villaruel.

Además, los tres deberán comparecer cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada y cumplir reglas de conducta: fijar domicilio y no mudarse sin autorización, abstenerse de cometer nuevos delitos, no abusar del consumo de alcohol ni consumir estupefacientes, entre otras obligaciones.

Acuerdo total

El abogado querellante, en representación de la víctima, expresó que su cliente estuvo de acuerdo con la resolución alcanzada. El juez de garantías Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo, declaró la responsabilidad penal de los acusados y fijó las penas establecidas.