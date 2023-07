Doble crimen en Roca: cómo y dónde lograron detener al principal sospechoso

Neuquén, Roca o Lomas de Zamora. Esos eran los tres puntos geográficos donde la policía de Río Negro se había concentrado para dar con el paradero de Martín Edwin Guiñez, quien está sospechado de haber asesinado a su padre, Raúl «El Chule» Guiñez de 61 años y a su novia Agostina Ríos, de 21, en un sangriento hecho ocurrido el viernes en el barrio Stefenelli, de Roca.

El sujeto de 29 años y su pareja de 28 serán trasladados por una comisión policial en las próximas horas mientras que desde el Ministerio Público Fiscal apuran pericias para determinar las circunstancias del hecho que conmocionó el viernes a los vecinos de la región, y de esa manera avanzar en los próximos días en la formulación de cargos.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que ayer por la tarde se llevaron adelante varias diligencias en Roca porque tras las amenazas lanzadas por Martín Guiñez -de detonar una granada en el velorio de su padre- los investigadores habían pensado que el sospechoso podría haber regresado a la ciudad tras la fuga del fin de semana a Neuquén. Pocos apostaban a la tercera alternativa que era Buenos Aires.

Es que por los últimos testimonios que aportaron varios testigos, Martín Guiñez estaba acompañado por una mujer a la que apodaban «La Porteña» y que contaba también con un pedido de captura. El dato es que la joven es oriunda de Lomas de Zamora y es por eso que desde la policía rionegrina ya habían pedido a sus colegas de Buenos Aires la colaboración para dar con el paradero de las dos personas.

El regreso de Camila «La Porteña» Zicarelli a esa zona ya era un hecho para los policías bonaerenses quienes cerca de las 17 habían localizado a la mujer de 28 años y a Martín Guiñez en «una finca» ubicada en calle Mar del Plata 180. El cruce de fotografías entre los departamentos de investigación de Río Negro y Buenos Aires sirvió para confirmar la presencia de la pareja en ese establecimiento.

Fue la propia madre de la joven que reside en el lugar quien autorizó el ingreso de los investigadores a ese lugar por lo que se procedió a la detención de los jóvenes quienes quedaron a disposición de la Justicia y en las próximas horas podrían ser trasladados a Roca.

Uno de los policías consultados por este medio aclaró que no se encontró ninguna granada entre las pertenencias de los dos sospechosos tal como se presumía.

«Todavía faltan varios puntos que se tratarán de establecer en las próximas horas principalmente sobre quiénes estaban en la vivienda al momento de los disparos y cuáles fueron los motivos que habrían originado el tremendo ataque que terminó con la vida de Guiñez (padre) y de su novia», reveló una fuente cercana a la investigación.

Doble crimen: el arma y las pericias

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) reconocieron que en la causa fue secuestrada una pistola 9 milímetros aunque no en el domicilio donde se produjo el doble asesinato sino en uno de los allanamientos que se realizó de forma paralela. Es por eso que serán cruciales los peritajes que se realizarán a esa pistola porque le permitirá a los investigadores determinar si fue el arma utilizada para ultimar «El Chule» Guiñez y Agostina Ríos.

El doble crimen ocurrió el viernes en la casa de dos plantas de calle Carlos Gardel al 600, en la zona este de Roca. Pasadas las 14 y según el testimonio de familiares directos, Martín Guiñez habría llegado a la casa de su padre y fue pasada esa hora que los vecinos escucharon una fuerte discusión y luego la detonación de un arma de fuego.

Cuando uno de los familiares del «Chule» Guiñez ingresó a la casa minutos después se encontró con el sangriento escenario. El hombre de 61 años se encontraba tirado sobre la cama -en la planta alta de la casa-con dos disparos; uno en la cabeza y el otro en uno de sus brazos. A pocos metros, estaba el cuerpo de la joven quien había intentado buscar refugio en uno de los baños.

Por el testimonio de varios testigos, Martín Edwin Guiñez habría sido visto por los vecinos en el lugar del doble crimen.

Doble crimen en Roca: la condena de Martín

Martín Guiñez tiene un antecedente que marcó su carrera delictiva vinculada a los robos y a su adicción a las drogas. El caso sigue activo porque en ese momento se le impuso una condena a 6 años y 7 meses de prisión.

El violento hecho ocurrió el 4 de marzo del 2017 en la zona de Apycar, cuando el joven de 23 años junto a otros amigos interceptaron a una pareja que había estacionado su Fiat Palio a metros del río. En un momento, interceptaron a la pareja, y a uno de los jóvenes lo rociaron con nafta mientras amenazaban con prenderle fuego.

«Dejaron atada a la pareja y le desmantelaron el auto para robarles las ruedas, los espejos retrovisores y hasta el capot», indican los archivos. Luego patearon y golpearon al muchacho que estaba totalmente indefenso.

“Yo tengo problemas de adicción a la cocaína y no me di cuenta de lo que estaba haciendo, estoy haciendo tratamiento particular con medicación psiquiátrica y ya no me drogo” dijo en la audiencia de juicio abreviado en la que aceptó la autoría del hecho.

Le impusieron 6 años y 7 meses de cárcel pero el 3 de julio de 2021 se fugó del centro de rehabilitación. El Juzgado de Ejecución N° 10 de Roca declaró la rebeldía y la orden de captura, con comunicaciones a Migraciones, fuerzas de seguridad, Policía provincial y Federal. No hubo noticias de Martín Guiñez hasta la semana pasada, cuando habría atacado la vivienda de su padre.