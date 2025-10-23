Doble femicidio en Córdoba: Pablo Laurta llegó a Tribunales y la Justicia lo indaga por los crímenes

Pablo Laurta fue trasladado este jueves desde la cárcel de Cruz del Eje para declarar de manera presencial ante el fiscal de Género, Gerardo Reyes. La defensa pidió evitar la videoconferencia y la Justicia accedió. De esta manera, tomarán el primer testimonio formal del acusado. Según trascendió, hay gran expectativa porque se supone que podría dar detalles sobre su modus operandi y el vínculo que mantenía con las víctimas.

La audiencia, prevista para las 11 de la mañana en Tribunales II de Córdoba, será la primera declaración formal del acusado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurrido el 11 de octubre. El uruguayo, detenido tras una intensa búsqueda, enfrenta además una causa paralela en Entre Ríos por otro homicidio cometido días antes.

Pedido especial y decisión judicial

Aunque inicialmente se había dispuesto que las comunicaciones se realizaran por videoconferencia para evitar traslados, la defensora oficial Alfonsina Muñiz solicitó que Laurta comparezca personalmente ante el fiscal de Género, Gerardo Reyes. La Justicia hizo lugar al pedido, lo que implicará un importante operativo de seguridad.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el imputado será trasladado desde el Complejo Carcelario N°2 “Adjutor Andrés Abregú” de Cruz del Eje, donde permanece bajo régimen de máxima seguridad. Dada la gravedad de los cargos y su alto perfil público, se dispuso un convoy especial con controles reforzados.

El doble femicidio y un crimen previo

Laurta enfrenta dos causas judiciales simultáneas por tres asesinatos. En Córdoba, está acusado del doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50), cometido en la vivienda de una de ellas. En Entre Ríos, es el principal sospechoso del asesinato del chofer Martín Palacio, a quien presuntamente habría matado y desmembrado antes de viajar hacia Córdoba para consumar los otros dos crímenes.

El caso provocó conmoción social en ambas provincias por la brutalidad de los hechos y el comportamiento del acusado, que fue descrito como desafiante y frío incluso frente al dolor de los familiares de las víctimas.

Expectativa por su declaración

La declaración de este jueves será clave para la investigación. Los fiscales esperan obtener detalles sobre el vínculo que mantenía con las víctimas y su modo de operar.

Hasta el momento, Laurta no había prestado testimonio formal ante la Justicia cordobesa. Se prevé que, tras la audiencia, el fiscal Reyes evalúe los próximos pasos procesales y solicite nuevas medidas en base a las respuestas del acusado.