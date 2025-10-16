Doble femicidio en Córdoba: «Liberé a mi hijo de una red de trata», el insólito grito Laurta antes de ser trasladado

La Justicia de Entre Ríos dictó este jueves prisión preventiva por 120 días para Pablo Rodríguez Laurta (39), acusado del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio (49), a quien asesinó y descuartizó. El ciudadano uruguayo, también será imputado en Córdoba por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54), tras protagonizar un violento itinerario delictivo que estremeció al país.

Imputado por homicidio criminis causa: el grito del acusado tras la formulación de cargos

La fiscal Daniela Montangie, junto al fiscal Tomás Tscherning, imputó a Laurta por “homicidio criminis causa”, una figura que se aplica cuando el homicidio se comete para asegurar la impunidad de otro delito. Según la hipótesis fiscal, el crimen de Palacio tuvo como objetivo encubrir el doble femicidio cometido días antes en Córdoba.

El acusado fue trasladado desde la comisaría de Gualeguaychú hasta Concordia en un fuerte operativo de seguridad. Al salir del móvil policial, lanzó un grito que sorprendió a la prensa: “Yo liberé a mi hijo de una red de trata”, dijo con tono exaltado.

Cabe recordar que, el hijo de Laurta fue rescatado el mismo día del doble femicidio y quedó bajo resguardo.

Los crímenes que conmocionaron al país

El pasado sábado, Laurta asesinó a Luna Giardina, su expareja, y a Mariel Zamudio, su exsuegra, en una vivienda de la ciudad de Córdoba. Luego huyó con su hijo hacia Entre Ríos, cruzando el río Uruguay en una canoa y ocultándose durante tres días en hoteles de Concordia bajo identidad falsa.

El martes, al caer la noche, contactó al remisero Martín Palacio en la terminal de ómnibus. Según los investigadores, lo asesinó y desmembró para usar su vehículo en su huida. “Mató a Palacio para garantizar la impunidad de los otros homicidios”, sostuvo una fuente fiscal.

Las frases que marcaron su traslado

Durante su traslado entre ciudades, Laurta pronunció frases que generaron indignación y desconcierto. Primero dijo a un medio local: “Todo fue por justicia”. Luego, al llegar a la fiscalía de Concordia, exclamó: “Hay que venerarlo; es un mártir”.

Los investigadores analizan si sus declaraciones buscan instalar la idea de una alteración mental para favorecer una estrategia de defensa. “Se evaluará si hay indicios psiquiátricos o si intenta construir un relato para eludir responsabilidad penal”, explicó una fuente de la causa.

La audiencia y la decisión judicial

Durante la audiencia en Concordia, el abogado defensor José Luis Legarrate confirmó que su cliente se negó a declarar ante la fiscal Montangie. “Hemos adoptado el criterio de abstenernos de declarar por el momento. Analizaremos las evidencias antes de definir una estrategia”, expresó.

Los fiscales argumentaron que existía riesgo de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación, dado que Laurta ya había intentado evadir a las fuerzas policiales. Por ello, solicitaron prisión preventiva por 120 días, medida que fue avalada por la jueza interviniente.

¿Próximos pasos?: traslado a Córdoba

Una vez concluida la etapa inicial en Entre Ríos, el acusado será trasladado a Córdoba, donde se le imputarán los delitos de doble femicidio y secuestro del hijo menor. Fuentes judiciales confirmaron que el operativo de traslado contará con una fuerte custodia policial.

Mientras tanto, los fiscales Montangie y Tscherning avanzan en el relevamiento de pruebas digitales y registros de cámaras de seguridad, con el fin de reconstruir el recorrido del acusado desde su huida de Córdoba hasta su captura en Entre Ríos.

“Estamos ante un caso extremadamente grave, con tres homicidios vinculados entre sí. La prioridad ahora es resguardar al niño y asegurar el avance de ambas investigaciones”, remarcaron desde el Ministerio Público Fiscal.