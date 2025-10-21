Así fueron las primeras horas de Pablo Laurta en Córdoba: entre insultos, vigilancia y aislamiento

Laurta fue alojado en una celda individual en Cruz del Eje, aislado y bajo vigilancia permanente, tras el doble femicidio en Córdoba. Foto Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario de Córdoba.

Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba, atraviesa sus primeras horas detenido en el penal de Cruz del Eje bajo un régimen de máxima seguridad. El hombre, también imputado por el homicidio de un remisero en Entre Ríos, fue trasladado este lunes por la tarde tras recibir la asistencia de una defensora oficial.

Las autoridades dispusieron un operativo especial para garantizar su resguardo físico, luego de que durante su paso por la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) fuera insultado por otros detenidos. El fiscal Gerardo Reyes confirmó que el jueves será indagado por videoconferencia.

Aislamiento total y vigilancia permanente

Laurta fue alojado en una celda individual dentro del establecimiento penitenciario de Cruz del Eje, un penal de máxima seguridad ubicado al norte de la provincia. Allí permanecerá en aislamiento total, sin contacto con otros internos ni con personal ajeno a su custodia directa.

Foto Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario de Córdoba.

El ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, confirmó que se dispuso un régimen de detención especial “para preservar la seguridad del acusado y del resto de la población carcelaria”. El interno será monitoreado las 24 horas y se analizará su conducta para definir si podrá ser incorporado a otro régimen penitenciario en el futuro.

Foto Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario de Córdoba.

Este sistema de control se aplica en casos considerados de alta sensibilidad o riesgo, como el del múltiple asesino Roberto Carmona, también alojado en ese penal.

Insultos y máxima tensión en su traslado

Durante su permanencia en la UCA, Laurta fue blanco de agresiones verbales por parte de otros detenidos. “Mientras era trasladado desde el lugar de requisa hasta donde iba a tener la charla con la abogada, fue insultado de manera permanente por el resto de los internos”, detalló el ministro López.

Foto Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario de Córdoba.

Según explicó, los delitos por violencia de género y femicidio generan un fuerte rechazo dentro del sistema penitenciario. Por ese motivo, el acusado permanecerá bajo resguardo extremo y vigilancia constante durante los primeros días de su detención.

La defensa y la causa judicial

A Laurta se le designó como abogada defensora a la letrada Alfonsina Muñiz, del Ministerio Público de la Defensa. La profesional mantuvo una reunión privada con el detenido bajo estrictas condiciones de seguridad. Al finalizar, señaló que «toda comunicación se realizará a través de la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Defensa de Córdoba».

Foto Ministerio de Seguridad y Servicio Penitenciario de Córdoba.

El fiscal Gerardo Reyes, a cargo de la investigación, confirmó que la indagatoria se realizará el jueves a las 12 por videoconferencia. El objetivo es evitar un nuevo traslado físico, dada la complejidad del caso y las medidas especiales dispuestas por el Servicio Penitenciario.

Una doble investigación abierta

Laurta enfrenta cargos por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurrido en Villa Serrana, Córdoba, y por el homicidio del remisero Martín Palacio en Concordia, Entre Ríos. Por este último hecho ya pesa sobre él una prisión preventiva de cuatro meses.

La investigación continúa con pericias y declaraciones testimoniales en curso, mientras el acusado permanece bajo un estricto control penitenciario. En las próximas horas deberá responder ante la Justicia cordobesa por los crímenes que conmocionaron al país.