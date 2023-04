El crudo relato de la hija del chofer asesinado: «En La Matanza no se salva nadie y todos tienen miedo»

Invadida por la tristeza y el dolor, Daniela Barrientos -hija del chofer asesinado el lunes en medio de un tiroteo que se produjo dentro del colectivo- aseguró que dentro de La Matanza «no hay zona que se salve del delito». Además, exigió justicia y lanzó duras críticas a la gestión del Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni. «Habla de mano dura pero la policía de Buenos Aires está desamparada», manifestó.

«Toda La Matanza es roja, no hay zona que se salve. No hay recaudos, no hay manera. Mi mamá que me cuida a mi hija me decía que tenía miedo de tomarse el colectivo. Muchas veces tuvo que volver de la parada corriendo porque le apuntaron con un arma», contó la hija de Daniel Barrientos.

La joven aseguró sentirse «angustiada, con impotencia y bronca» por el crimen de su padre, a quien describió como «una persona carismática que aunque estuviera lleno de problemas tiraba un chiste», y agregó: «Mataron a mi papá como si nada, nadie tiene derecho de quitarle la vida a mi papá ni a una persona».

«Ojalá que esta inseguridad en algún momento se acabe porque es injusto que siga sucediendo. No puede ser que todo el mundo viva con miedo. Queremos que se haga justicia, que encuentren a los que realmente estuvieron implicados en el asesinato de mi papá y que paguen las consecuencias como debe ser», agregó.

Daniela era policía, pero se había retirado de la fuerza para cuidar a su hija, quien padece cierto grado de autismo, y también se había recibido de bibliotecaria. «A veces doy gracias de haberme retirado de esto. Muchas veces salí en moto y mi marido me decía que tenga cuidado porque si o si tenía que costear las villas«, señaló.

En ese sentido, apuntó contra la gestión de Sergio Berni: «Él habla de mano dura, pero yo veo que la policía de Buenos Aires está completamente desamparada, mis compañeros están desamparados, no hay móviles, no hay logística, no hay nada«.

Isabel Barrientos, tía de Daniela y hermana de la víctima, apuntó contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza: «Estamos exigiendo justicia. ¿Dónde está Espinoza? ¿Y nuestros derechos humanos? Mi hermano siempre decía que iba zafando, que había mucha inseguridad«.

En otra línea, contó qué le explicaron sobre el crimen de su padre: «Nos contaron que fue un hecho de inseguridad, que dos masculinos entraron supuestamente como pasajeros y empezaron a robarle las cosas a los pasajeros. A partir de ese momento, mi papá se acomodó en su asiento y uno de ellos se asustó y le disparó».

«Sé que el enfrentamiento ocurrió cuando bajaron del colectivo, supuestamente le dispararon y luego el policía actuó. Quiero que tomen conciencia y que haya seguridad, pero lo veo muy lejano», concluyó.