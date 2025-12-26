El festejo navideño que terminó mal: manejaba con 1,44 gramos de alcohol en sangre y cayó adentro de un canal en Cipolletti

Si bien durante Navidad no se registraron demasiado hechos graves, sí se pudo detectar algunos incidentes relacionados con el consumo de alcohol. En Cipolletti, un hombre tuvo que ser auxiliado luego de haber caído con su auto a un canal, afortunadamente no presentaba lesiones, pero se constató que iba alcoholizado.

Doble test de alcoholemia positiva en Cipolletti

El hecho ocurrió el jueves. Personal de la comisaría 45° fue advertida por el siniestro y cuando llegó se encontró un vehículo adentro del canal que se encuentra sobre la calle Rimelle, frente a Murica.

En el interior del auto se encontraba el dueño que se negó a aportar sus datos personales y trató de huir. Sin embargos los efectivos lograron reducirlo y tras llevarlo a la unidad policiales, le realizaron un test de alcoholemia que arrojó 1,44 gramos de alcohol en sangre.

Lo insólito ocurrió después cuando apareció otro conductor a bordo de una camioneta, el mismo era amigo del primer demorado y llegaba para auxiliarlo. Cuando se encontró con los efectivos se negó a brindar sus datos, pero de igual manera le realizaron un test que arrojó que conducía con 1,99 gramos de alcohol en sangre.

Como resultado del operativo los dos vehículos fueron secuestrados y el caso quedó a disposición de la Fiscalía.