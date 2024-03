El periodista Adrián Ventura sufrió un violento robo en Retiro: «Hoy podría estar en silla de ruedas»

El periodista del canal de noticias TN, Adrián Ventura, sufrió un violento robo este sábado por la mañana en el barrio porteño de Retiro. Mientras andaba en bicicleta, fue interceptado por dos hombres en motocicletas que lo empujaron al asfalto y le robaron el rodado.

Según contó el propio Ventura, venía pedaleando por la avenida Ramón Castillo cuando repentinamente una moto se le puso a la par. En ese momento, y sin detenerse, uno de los delincuentes lo empujó y lo tiró con violencia al asfalto.

El golpe que tuvo tras caer pudo haber terminado mucho peor. “Fue fatal. Hoy podría estar en silla de ruedas”, comentó.

Luego del hecho, se fue caminando hasta un patrullero que estaba a 200 metros para consultar dónde había una comisaría. Desde ahí fue directo a la comisaría Vecinal 1A para realizar la denuncia.

Pese a que no sufrió ninguna lesión de gravedad, sí tuvo algunas heridas y raspaduras en el cuerpo y debió que ser atendido por los médicos. “Me pasé toda la tarde en el sanatorio, por suerte no me fracturé nada”, sostuvo.

“Tuve suerte de que no me pasó un camión o un auto por encima, terminé tirado en el medio de la avenida”, dijo Ventura, y lamentó: “Cambian los gobiernos y la inseguridad sigue siendo la misma”.

Por el momento, la policía no recuperó su bicicleta.