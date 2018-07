En Río Negro hay cárceles desbordadas o pabellones con mucho espacio

Las cárceles de la provincia atraviesan por un momento particular. Mientras en algunas de ellas sobra espacio para alojar presos, en otras lo que sobran son los internos, al punto que se analiza la posibilidad de construir un nuevo penal, pero dependerá exclusivamente del presupuesto. La última propuesta fue rechazada porque era de 49 millones de dólares, una cifra inalcanzable para el gobierno rionegrino. En Río Negro hay en total cerca de mil presos, entre los que están alojados en los diferentes penales y los que gozan del beneficio de tener las tobilleras electrónicas. Hace unos días el director del Servicio Penitenciario Provincial, el comisario mayor Hugo Cecchini, elevó un detallado informe sobre la capacidad de los penales de la provincia, en la que reconoció una situación complicada en el edificio de Cipolletti donde hay unos 60 internos más de la capacidad que tiene el penal N° 5. Para mitigar la falta de espacio, Cecchini contó que se reciclaron distintas dependencias para poder alojar presos de “mínima” peligrosidad, los de buena conducta o que están más próximos a recuperar la libertad. Te puede interesar: Internos alojados en condiciones deplorables en la cárcel de Bariloche “Si bien no estamos en una situación de hacinamiento, en el penal de Cipolletti y en el de Bariloche, tenemos superpoblación. En Cipolletti comenzaron a reubicar internos en sectores que antes estaban destinados a talleres o el ‘hospitalito’. Pusimos la sala de enfermería en un aula más chica, donde atiende el médico cada vez que va al penal, y los casos que necesitan una atención más específica son llevados al hospital. Los internos que fueron reubicados allí son los que ya tienen un régimen de semilibertad, o de muy buena conducta”, comentó Cecchini. Te puede interesar: En la última década hubo diez muertes en comisarías de Río Negro El funcionario explicó que como primera opción, lo que se intenta es no trasladar presos lejos de sus familias, para no cortar los vínculos y además para no generar más erogaciones con traslados, cada vez que se requiera alguna visita familiar o hay que hacer trámites judiciales. En Bariloche, si bien hay más presos que la capacidad del penal (111 contra 94), el mayor problema es el tipo de delito por el que están tras las rejas. Allí el inconveniente es que hay muchos más internos por delitos sexuales para el que está preparado el pabellón especial del Penal. Es que este “tipo” de presos no se puede mezclar con el resto. Por eso se está analizando el traslado de internos hacia el penal de Viedma, donde hay espacio para recibir presos. El penal de Viedma tiene lugar para 292 presos, pero según el último relevamiento, hay 235 detenidos. Además en las próximas semanas, se habilitará un nuevo pabellón con capacidad para 48 internos. Te puede interesar: Regularán el uso de celulares en las cárceles rionegrinas En Roca, la cárcel más grande de la provincia, la situación está “controlada”, dijo Cecchini. El penal 2 tiene 410 camas, y actualmente cuenta con 370 internos. De esa unidad depende El Maruchito, que tiene capacidad para 50 presos y aloja a 41. Además en penal 6 de Choele Choel, hay 28 presos, cuando hay lugar para 25. “Si bien tenemos superpoblación en algunos lugares, ya no hay la hacinamiento como ocurría hace unos años”, agregó el director del SPP.

Entre el proyecto de la cárcel nueva y los procesados

En Río Negro hace falta un penal más y el lugar que más lo necesita es Bariloche. Tras el fracaso del primer intento con una cotización extremadamente alta para los números de la provincia, se están iniciando conversaciones con empresas nacionales para buscar un presupuesto acorde a lo que podría llegar a disponerse para esa obra.

“El presupuesto de los 49 millones de dólares para una cárcel de 350 personas en Bariloche que nos pasó una empresa extranjera, es inalcanzable. Por eso estamos iniciando conversaciones con empresas nacionales para ver si podemos avanzar”, comentó Cecchini.

Las cárceles de la provincia están reservada para condenados, pero esa norma nunca se cumplió. Actualmente en los penales rionegrinos hay más de 100 procesados que aguardan que se definan sus respectivas situaciones procesales, entre los que hay una mujer.

Además se registran once mujeres condenadas.

Cipolletti, el lugar más complicado

La capacidad del Penal 5 de Cipolletti se encuentra saturada. Actualmente hay 180 internos en los distintos pabellones que tiene el establecimiento ubicado en el paraje El Treinta de esta localidad. La capacidad es de 120.

De los 180, 160 tienen condenas firmes, los 20 restantes se completan con condenas en otras circunscripciones o prisiones preventivas.

La migración a otros penales genera un problema en la visita de los familiares. Por ejemplo, hace algunos meses transfirieron a 50 internos al nuevo penal de Viedma. “Mucho me piden quedarse acá porque las familias no pueden visitarlo. La mayoría de los presos son personas con pocos recursos y no tienen dinero para viajar”, explicó Silvana Ayenao defensora pública.

Luego de varios reclamos por parte de los internos, el juez de Ejecución de esta circunscripción, Lucas Lizzi, realizó una inspección en el pena para constatar, controlar e inspeccionar situaciones denunciadas por los presos.