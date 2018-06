En la última década hubo diez muertes en comisarías de Río Negro

En la última década, en las comisarías de la provincia, 10 personas fueron encontradas sin vida, por supuestos suicidios. Se trata de jóvenes de entre 17 y 35 años, en su mayoría varones. La información fue brindada por integrantes del Observatorio de Derechos Humanos a “Río Negro”, quienes repudiaron “la intención de ocultar lo sucedido bajo la máscara de un suicidio”. Los casos contemplados se registraron desde 2008 a 2018, sólo en comisarías y no en cárceles. Nota Relacionada: Arrancó el juicio a cuatro policías por la muerte de un joven en una comisaría La estadística marca que Roca, con cuatro casos, es la ciudad con más muertes en comisarías (dos en la Comisaría 3° y dos en la Comisaría 21°). Luego aparecen Cipolletti y Viedma con dos casos en cada localidad, además de El Bolsón y Lamarque, con uno cada una. El estudio refleja además, que sólo un caso se trató de una joven mujer, Dina Márquez de 23 años, en el 2009 en la comisaría 3ª de Roca. La “década de suicidios” como rotularon desde los organismos estuvo marcada por detenciones que “recaen sobre los más pobres y vulnerados”. Nota Relacionada: “Le pegaron una paliza”, dijo el papá del chico muerto en la Comisaría Tercera de Roca “En general son chicos pobres, que tienen algún oficio, que la familia no se hace cargo, no se preocupa o que no tienen poder de incidir”, observó Jimena Haro, integrante del Observatorio a “Río Negro”. “Exigimos que de inmediato cesen la persecución y discriminación que sufren los grupos más pobres de la sociedad, conducta que se ha acentuado desde la llegada al gobierno nacional de Macri acompañado por Weretilneck en la provincia”, destacaron en un comunicado público que firmaron 26 organizaciones sociales y políticas del Alto Valle. Además, solicitaron que el Poder Judicial informe sobre los resultados de todas esas investigaciones para “asegurar que no haya impunidad”. Nota Relacionada: Muerte en la comisaría 21° de Roca: realizaron una nueva inspección “El aparato estatal tiene que demostrar que estos hechos de suma gravedad le preocupan”, concluyeron. Particularmente en Roca, en los últimos días volvió al centro de la escena con la muerte de Carlos Guzmán Salazar y el inicio del juicio por el fallecimiento de Matías Molina. “Mi hijo no se quería quitar la vida, el vivía con su mamá en el tercer piso en las 500 Viviendas. Si se hubiese querido matar lo hacia ahí o bien no hubiese intentado salir de las drogas. El tenia proyectos, le gustaba la música, había empezado la iglesia evangélica, estaba en el coro, iba a ser padrino de su sobrinito”, contó el papá, José Molina.

Los diez casos

Marcelo Núñez (33 años), comisaría 21ª de Roca, junio de 2008.

Matías Molina, comisaría 3ª, noviembre de 2008.

Dina Márquez (23 años), 2009, comisaría 3ª de Roca.

Francisco Miguel Meli (26 años) en 2009, comisaría de Lamarque.

En el 2010, un joven ingresa ebrio y se quita la vida en la comisaría 1ª de Viedma.

Guillermo Garrido, 2011, es demorado por un incidente menor de tránsito, y se suicida en comisaría 12ª de El Bolsón.

Cristian Cares (18 años) detenido por contravenciones en la subcomisaría 79ª de Cipolletti, en 2014.

Sebastián Almeyda (18 años) en la comisaría 1ª de Viedma, en junio 2014.

Santiago Sagredo, detenido por exceso de velocidad, se suicida en la comisaría Cuarta de Cipolletti en 2016.

Carlos Guzmán en 2018 en la comisaría 21ª de Roca.

