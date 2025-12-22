Reglamentan el uso de la Inteligencia Artificial en el municipio de Neuquén

El Deliberante de Neuquén sancionó una ordenanza para establecer criterios y principios generales para la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión pública. El proyecto se originó en la secretaria de Gobierno y la jefatura de Gabinete, según se indicó durante el desarrollo de la última sesión del año.



La jefatura de Gabinete impulsó el uso de IA y sumó al municipio de Neuquén a la “Coalición de ciudades por la IA en Argentina (CIIAR) de la que participan Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Tres de Febrero, San Miguel de Tucumán, Escobar, Pilar y San Fernando del Valle de Catamarca.



Con el uso de IA se buscará más eficiencia y calidad “pero también un marco general de responsabilidad, con criterios de uso y garantías de reserva de los datos personales” de las personas, dijo Victoria Fernández en la presentación del proyecto.

La aprobación de la ordenanza fue unánime. La concejala describió que se estableció en la normativa la exigencia de la supervisión humana en los procesos desarrollados con IA y las instancias de capacitación digital para los empleados municipales de la comuna.



Uno de los productos más conocidos del uso de la IA en la gestión pública fue el desarrollo de “Capi” el bot que a través de la plataforma de Whatsapp, interactúa con el usuario del móvil e informa sobre la agenda turística y cultural de la ciudad para un fin de semana, o redirige a la página municipal para hacer trámites de tasas, gestión de patentes o información general sobre los servicios comunales.



Se destacó que antes del inicio del ciclo escolar, se prevé implementar un programa de “semaforización inteligente” que se sumará al plan de movilidad diseñado por la comuna con el objetivo de lograr la ciudad “de los 15 minutos”.



El objetivo será descomprimir el tránsito con diferentes medidas que permitan un tránsito más ágil y sin congestiones desde la periferia hacia el centro, desde la zona sur hacia salidas en el norte o autovía o desde el este hacia el oeste, a pesar de los 9 ó 13 kilómetros del trayecto urbano.