Encontraron el cuerpo de una mujer en Lago Puelo: tenía un disparo, la Justicia de Chubut investiga qué pasó

Este sábado, un grupo de turistas que caminaba por el Parque Nacional Lago Puelo alertó a las autoridades tras encontrar el cuerpo de una mujer. Según se pudo conocer, la mujer presentaba un disparo. Junto a ella estaba el arma. La Justicia investiga lo ocurrido.

La mujer tenía 40 años, aproximadamente, y fue encontrada por los visitantes del área. «De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaría una herida compatible con el uso de un arma de fuego, la cual fue secuestrada en el lugar para su análisis», indica ADNSur.

En el lugar, el personal policial y la Justicia realizaron la preservación de la escena y las pericias correspondientes. Hasta el momento no se difundió información oficial y se espera que, con el avance de la investigación, se brinden mayores precisiones sobre lo ocurrido.