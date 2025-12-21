Las muertes por presunta cocaína adulterada revelan una tendencia en aumento en Neuquén: los consumos problemáticos

El Gobierno de Neuquén confirmó la muerte de dos personas, de 53 y 23 años, por el consumo de cocaína presuntamente adulterada. El hecho desnudó una realidad mucho más compleja y en aumento en la provincia: los consumos problemáticos.



La referente de la dirección de Salud Mental Comunitaria, Verónica Domínguez, impulsó a la población a buscar ayuda bajo la premisa: “Son temporales, no significa que la persona que hoy tiene un consumo problemático vaya a tenerlo toda la vida”.



Sostuvo que se tarta de un problema de salud mental que debe dejar de estigmatizarse y abordarse desde una mirada punitivista. “Son personas con derecho a un tratamiento centrado en acompañar trayectorias de vida y mitigar los efectos, no desde el castigo”, remarcó.



Los consumos problemáticos ocurren en un entramado cultural, político y económico que influye en los patrones de conducta. “Por eso decimos que son multidimensionales, porque no es un solo factor el que lleva a una persona a consumir, sino también una sociedad que fomenta cada vez más lo individual, el bienestar inmediato a través de un producto o alguna sustancia, donde lo emocional queda desplazado”, enfatizó.



Las personas que llegan al sistema de salud, muchas veces por las guardias tras una intoxicación o derivadas por algún familiar, suelen haber perdido sus redes de contención. El tratamiento, por tanto, no se limita a la desintoxicación física.



El verdadero desafío es la reconstrucción del proyecto de vida. “Cuando se insertan laboralmente, cuando encuentran un lugar de contención, las personas pueden salir. Los consumos pueden ser temporales, no es una condena de por vida”, insistió la trabajadora social.

Acercate a un hospital o centro de salud de Neuquén y pedí ayuda frente a un consumo problemático.

El consumo de cocaína y otras sustancias: un problema en aumento en Neuquén



La detección de los casos de cocaína presuntamente adulterada activó protocolos de alerta temprana, un mecanismo que articula la provincia con organismos nacionales. El objetivo inmediato fue advertir a la población. “Nosotros instamos a la gente a que no consuma sustancias psicoactivas, pero si igual decide consumir que tenga toda la información, que sepa que hubo personas que le pasaron cuadros graves por fuera de lo común”, remarcó el médico toxicológico de Neuquén, Horacio Trapassi.



Las dos personas que murieron presentaban falla hepática y trastornos de coagulación, según detalló. “Fue evolutivo, no es que llegaron ya con eso, sino que evolucionaron rápidamente con esas complicaciones”, explicó.



El profesional invitó a concurrir a los centros de salud ante cualquier efecto “no esperable” o síntoma extraño. Recalcó la importancia de ser honestos sobre la ingesta, ya que el equipo médico necesita esa información para actuar con rapidez. “La gente no quiere tener un ACV con la cocaína, pero lo puede tener; la gente no quiere tener un infarto, pero lo puede tener”, remarcó.



La muerte de dos personas fue el desenlace extremo frente a una problemática cotidiana en alza. “Hay un aumento en el último tiempo, se han acrecentado las situaciones de guardia con cuadros complejos”, advirtió Domínguez.



Los pacientes llegan con fuertes excitaciones psicomotrices y un deterioro físico marcado, situaciones que a menudo se presentan en un contexto de soledad y ruptura de los lazos familiares, lo que dificulta el abordaje posterior y la recuperación.



Este fenómeno no es aislado, sino que responde a un marco socioeconómico y cultural que empuja hacia el consumo. “Se da un contexto difícil en lo económico, en lo político, en lo cultural, que también incide en esta problemática”, remarcó la referente de Salud Mental Comunitaria.



Comentó que los últimos datos de la Sedronar derribaron el “mito” sobre una problemática mayoritariamente masculina: hoy la brecha de género es inexistente, ya que tanto varones como mujeres consumen en la misma proporción.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, señaló que la respuesta no puede ser solo sanitaria, sino social: “Un chico que entrena, que estudia, tiene otros factores de protección. No sirve la lógica de internación aislada si al salir vuelve al mismo contexto de vulnerabilidad”.



El sistema público de Neuquén cuenta actualmente con 46 dispositivos de abordaje en todo el territorio, que van desde consultas ambulatorias y grupos terapéuticos hasta espacios innovadores como “Fútbol Valorado”, donde el deporte funciona como anclaje para la recuperación.

Salud Mental en el hospital Heller. (Foto: Matías Subat).

Los riesgos del consumo de cocaína

La cocaína desencadena una “tormenta” sistémica en el organismo que puede derivar en cuadros graves. Según detalló el médico toxicológico, Horacio Trapassi, a nivel cardiovascular la droga provoca una fuerte vasoconstricción y aceleración del ritmo cardíaco, lo que puede resultar en crisis hipertensivas, arritmias severas, infartos agudos de miocardio o incluso la muerte súbita.



En el sistema nervioso central, más allá de la agitación psicomotriz o la paranoia que suelen asociarse al consumo, explicó que los riesgos neurológicos incluyen convulsiones, accidentes cerebrovasculares (ACV) y hemorragias intracraneales.



A esto se suman complicaciones respiratorias severas, como el neumotórax o el “pulmón de crack”, que no son meramente tóxicas, sino mecánicas, derivadas de la forma en que se inhala o fuma la sustancia.

El riesgo invisible de las drogas permitidas

Si bien el caso de la cocaína presuntamente adulterada generó conmoción por la letalidad, las estadísticas revelan que las drogas legales son las que causan mayor daño sociosanitario. El alcohol encabeza la lista de sustancias que generan más ingresos por guardia y accidentes.



“Existe mucho estigma sobre las drogas ilegales, pero el alcohol es una droga legal que nadie pone en tensión. Hoy está naturalizado que las previas se hagan en las casas con el consentimiento de los padres”, advirtió la trabajadora social, Verónica Domínguez.



Detalló que los últimos estudios de la Sedronar y el Observatorio de Drogas reflejaron un cambio en los patrones. Ya no existe una brecha significativa de género, porque varones y mujeres consumen por igual.

En orden de consumos problemáticos, Domínguez enumeró: “Crecieron sustancialmente los energizantes, los vapeadores, en tercer lugar está el alcohol, cuarto la marihuana, quinto la cocaína. Las drogas que más consumo tienen están legitimadas”.



Para la profesional, es imposible aislar estas conductas del contexto de una cultura que vende la idea de bienestar inmediato a través de productos. “No nos damos cuenta que forma parte de una sociedad que fomenta todo este tipo de consumo”, recalcó.



En vísperas de las Fiestas de fin de año y el verano, momentos donde el exceso parece “culturalmente obligatorio” para la diversión, el desafío que plantean desde el Ministerio de Salud es desarmar esa asociación.



“Me parece que tenemos que empezar a pensar que es posible compartir fiestas, eventos, espacios recreativos, sin que haya sustancias”, remarcó. “Hay que reforzar este mensaje de prevención, de una vida sana, de la no necesidad de consumo de sustancias psicoactivas y nocivas”, agregó el médico toxicológico de Neuquén, Horacio Trapassi.



Si el consumo ya está instalado, la premisa es no esconderlo bajo la alfombra del estigma. Domínguez apeló al “cuidado colectivo”, pidiendo a las familias y amigos que oficien de red de contención en lugar de juzgar. En sintonía, Trapassi insistió: “Pidan ayuda, porque los equipos de salud estamos para acompañar a todas las personas”.

Por consumos problemáticos, comunicarse con la línea de Salud Mental al 299-5358191 o acercarse al hospital más cercano.