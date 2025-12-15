Quién era el joven de 29 años que mataron tras un robo en una distribuidora de Neuquén

Un intento de robo a una distribuidora de Neuquén tuvo un fatal desenlace. El domingo por la madrugada la Policía fue alertada por un hombre que estaba ingresando a un galpón en la calle Casimiro Gómez con fines delictivos. Al llegar al lugar, encontraron en el patio al sujeto sin vida y con un disparo de arma de fuego. Hay dos detenidos.

Según informó a Diario RÍO NEGRO, Juan Barroso, Jefe del Departamento Seguridad Personal de la Policía Neuquén, el hecho ocurrió el domingo cerca de las 5.50. «Nos dieron aviso de un robo en proceso Tras una entrevista al propietario, se ingresó al predio y se encuentra a la persona fallecida tendida en el suelo sin vida».

Luego del trabajo en el lugar, Casimiro Gómez y Gervasoni y las entrevistas a testigos, la Policía pudo esclarecer que el hombre, de 29 años, había «ingresado con fines de robo por los techos de la distribuidora. En primera instancia se pensó que había sufrido una caída, luego se confirmó que presentaba un disparo de arma de fuego», explicó Barroso.

Quién era el joven de 29 años que mataron tras un intento de robo en una distribuidora de Neuquén

Según revelaron a este medio fuentes cercanas a la investigación, el hombre de 29 años era Exequiel Santiago Flores. Del lugar del hecho, la Policía se llevó a una persona detenida. Sería uno de los trabajadores de la distribuidora.

Horas más tarde, se presentó en la comisaría 18 otra persona «manifestando haber participado del hecho», dijo Barroso. Fue junto a su abogado.

Ambos permanecen detenidos a la espera de la formulación de cargos. En paralelo, la Fiscalía pidió que se realice la autopsia del joven.