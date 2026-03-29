Encontraron sin vida a un joven de 20 años que era intensamente buscado en Bariloche

La Policía había montado un amplio operativo de búsqueda este domingo. Gentileza

El cuerpo sin vida de Alan Ezequiel Oyarzo (20) fue hallado esta tarde en un descampado lindero a la avenida Esandi de Bariloche, en el marco de un amplio operativo de búsqueda que coordinaba la Policía de Río Negro.

El joven de 20 años fue visto por última vez el jueves 26 de marzo alrededor de las 21 horas y su familia radicó la denuncia de inmediato debido a un mensaje de despedida que habría transmitido a una persona de su entorno, según pudo conocer este diario.

El cuerpo fue encontrado este domingo cerca de las 14 en un predio en inmediaciones de Esandi y La Habana, en el barrio San Francisco III, a pocas cuadras de donde fue visto por última vez el jueves, en la zona de San Pablo y Managua.

Según las primeras informaciones policiales, el cuerpo no tendría signos de criminalidad aunque se aguardará la autopsia para determinar las causas del deceso. No se descarta una autodeterminación.

Este domingo la Policía de Río Negro había montado un amplio operativo en el descampado y las inmediaciones con participación del grupo Coer, agentes de distintas unidades y canes rastreadores que participaron en el rastrillaje comandado por la subcomisaría 80 de la zona este de Bariloche.

Tras el hallazgo se presentó la fiscal jefa Betiana Cendón.

El operativo policial era acompañado por familiares y amigos del joven que lo buscaban desesperadamente. Finalmente ocurrió el peor desenlace.



