Descubren encomiendas con marihuana que iban a Chos Malal: Gendarmería terminó desbaratando un invernadero de Neuquén

En la capital neuquina secuestraron más de 182 plantas de marihuana, tras hallazgos en colectivos.

Un operativo en Neuquén encendió las alarmas al descubrir que dos encomiendas, enviadas en colectivo rumbo a Chos Malal, contenían frascos con marihuana. Según informó Gendarmería, el hallazgo derivó en allanamientos donde incautaron un invernadero con más de 182 plantas de cannabis sativa.

Dos hallazgos de droga en la Ruta 22 de Neuquén con el mismo remitente

El primer procedimiento ocurrió en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1260, cuando agentes de control inspeccionaron un colectivo que había salido de Neuquén capital hacia Chos Malal.

Allí detectaron una encomienda sospechosa. Al escanearla, vieron que contenía dos frascos y, tras autorización de la Fiscalía Federal de Neuquén, confirmaron que se trataba de marihuana.

Horas después, en la misma ruta, otro ómnibus con idéntico recorrido fue revisado. En la bodega, encontraron otra encomienda con las mismas características y remitente. Luego, los efectivos abrieron el paquete y confirmaron que había más frascos con “cannabis sativa”, con un peso total de 227 gramos.

Estos dos hallazgos marcaron el inicio de una investigación más profunda. El objetivo fue identificar el origen de los envíos y posibles conexiones dentro de la ciudad de Neuquén.

Allanamientos en Neuquén: un invernadero oculto con marihuana

Con autorización judicial y apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos, se realizaron dos allanamientos en Neuquén. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron en uno de los domicilios un invernadero con 182 plantines y plantas de marihuana en distintos etapas de crecimiento.

Los allanamientos posteriores revelaron un invernadero en la capital provincial.

Además, hallaron 226,39 gramos de cogollos, “cannabis sativa” triturada, un teléfono celular y una suma de 807.200 pesos en efectivo. Todo fue secuestrado como parte de la causa en curso. Desde la Fiscalía se confirmó que un hombre quedó “supeditado a la causa”, sin detenciones inmediatas, a la espera de nuevas definiciones judiciales.

Operativos anti drogas en la Ruta 22 de Neuquén

Los controles en la Ruta Nacional 22 y la detección en encomiendas que tenían como destino Chos Malal fueron el punto de partida de la investigación. La conexión entre ambos envíos y la coincidencia del remitente orientaron la pesquisa hacia domicilios en la capital neuquina.

La causa continúa abierta y bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Neuquén, que dispuso mantener bajo investigación a la persona señalada.Fa