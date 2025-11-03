Éxtasis, cocaína y marihuana: las drogas que vendía una banda narco de Villa La Angostura

Una extensa investigación llevada adelante por la División Antinarcóticos Zona Sur culminó este 1° de noviembre con un operativo de gran envergadura en Villa La Angostura, donde la Policía del Neuquén logró desbaratar una organización dedicada al tráfico de drogas.

El despliegue, ejecutado de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, permitió secuestrar cocaína, marihuana, éxtasis líquido y dinero en efectivo, además de diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y venta de estupefacientes.

En total, cinco allanamientos fueron ordenados por la Fiscalía Única de San Martín de los Andes, bajo la dirección del fiscal jefe Gastón Ávila. Cuatro de ellos se realizaron en el barrio El Mallín y el restante en Barrio Norte, identificados como los principales puntos de comercialización.

El operativo comenzó pasadas las 20:20 horas y contó con la participación de 55 efectivos pertenecientes a distintas divisiones antinarcóticos, con el apoyo de la Dirección de Seguridad Interior Junín de los Andes y la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28.

Las dósis de cocaína que fueron encontradas en uno de los domicilios

Se secuestró éxtasis líquido

Durante los procedimientos, los uniformados incautaron más de 100 dosis de clorhidrato de cocaína, un recipiente con éxtasis líquido con capacidad para elaborar más de 100 dosis adicionales, además de cannabis sativa valuado en 6,5 millones de pesos y 3 millones de pesos en efectivo. También se hallaron balanzas de precisión, teléfonos celulares y elementos de corte.

El resultado fue la imputación de cuatro personas —dos hombres de 26 y 37 años, y dos mujeres de 33 y 42— junto con la detención del principal acusado, de 35 años, considerado el cabecilla de la red.

Desde la Antinarcóticos de la Policía, a cargo del comisario mayor Nélson Peralta, detallaron que dada la complejidad geográfica de la zona y la logística del grupo, el operativo fue diseñado bajo estrictas medidas de sigilo, con el fin de evitar cualquier tipo de alerta. La acción coordinada fue calificada como un golpe significativo al narcotráfico local, especialmente en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad.

La investigación judicial continúa su curso para determinar si existen conexiones con otras bandas que operan en la región sur de la provincia.