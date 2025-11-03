Marihuana, LSD y anfetaminas: la lista de lo que secuestró la policía en una fiesta electrónica de Cipolletti

La Policía de Cipolletti secuestró cocaína, LSD, marihuana y drogas sintéticas en un operativo durante una fiesta electrónica.

En la madrugada de este domingo, personal de la Comisaría 4° y del área de Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti realizó un operativo de control en una fiesta electrónica desarrollada en un predio ubicado sobre calle J. Dante Salto. El procedimiento se enmarcó en los controles preventivos habituales que se aplican en eventos masivos para evitar el consumo y la comercialización de drogas.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron distintas sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, LSD y otras drogas sintéticas, halladas en pequeñas dosis.

Drogas sintéticas, marihuana y cocaína

Según informó la Policía, los elementos estaban distribuidos en envoltorios plásticos, recipientes y pastillas que fueron sometidos a reactivos químicos, los cuales confirmaron la presencia de diferentes tipos de drogas.

El procedimiento fue supervisado por la fiscalía interviniente, que dispuso el secuestro de la totalidad de las sustancias, la confección de las actas correspondientes y la notificación de derechos procesales a las personas identificadas durante los controles.

Operativo sin incidentes

Desde la Unidad Regional V destacaron que el procedimiento culminó sin incidentes y forma parte de una serie de acciones conjuntas entre las unidades policiales locales para reforzar la prevención en espacios nocturnos y eventos multitudinarios.