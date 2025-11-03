Drones, perros, allanamientos y un detenido: el golpe que destapó otra red narco en Regina

Una investigación de la División Toxicomanía y Leyes Especiales del Alto Valle Este permitió desmantelar una red dedicada al tráfico y comercialización de drogas en Villa Regina. Los procedimientos simultáneos se realizaron en distintos barrios de la ciudad y derivaron en el secuestro de cocaína, marihuana, autos de alta gama y dinero en efectivo. Días previos y en el marco de otra causa, Gendarmería también desarrolló una serie de allanamientos en la región.

Durante los operativos, ocho personas fueron vinculadas a la causa y un joven de 22 años quedó detenido. La investigación fue resultado de varias semanas de trabajo de campo, vigilancia encubierta y análisis de información.

Una organización que operaba en varios barrios

Según fuentes policiales, los implicados habían montado un sistema de narcomenudeo que combinaba puntos de venta fijos con entregas a domicilio. La droga era fraccionada y almacenada en viviendas seleccionadas con cuidado para evitar ser detectados.

Con la evidencia reunida, se solicitaron órdenes judiciales para allanar siete domicilios en forma simultánea. El operativo comenzó en las primeras horas del día y abarcó viviendas de los barrios Padre Gardín, Bancario, Progreso, Don Bosco, Doña María e Islas Malvinas.

Drogas, dinero y vehículos de lujo

En los procedimientos, los efectivos hallaron medio kilo de cocaína lista para su venta, marihuana fraccionada, plantas de cannabis, precursores químicos y dinero en pesos y dólares. También se incautaron dos automóviles de alta gama y una motocicleta tipo enduro, utilizados presuntamente para el traslado de la droga.

La Sección Canes de Allen participó de los allanamientos y fue clave en la detección de estupefacientes ocultos en distintos sectores de las viviendas. Gracias al despliegue táctico y la coordinación entre las fuerzas, los involucrados no lograron escapar ni destruir pruebas.

Un joven detenido y la causa en manos de la Justicia

El principal sospechoso, un joven de 22 años, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia. Las demás personas quedaron bajo investigación en el marco de la causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La investigación continúa abierta y a cargo del fiscal Sebastián Gallardo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos para determinar el alcance total de la red.