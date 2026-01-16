Fiesta del Río 2026: dónde estacionar, cómo serán los cortes y qué dispositivo de seguridad habrá durante el evento

De cara a la Fiesta Nacional del Río 2026, que se realizará el 17 y 18 de enero en el Parque Ferreira de Viedma, se pondrá en marcha un operativo especial que abarca la seguridad vial, el ordenamiento del tránsito y un refuerzo del dispositivo de seguridad y emergencias dentro del predio.

En lo que respecta a la seguridad vial, los primeros cortes comenzarán el viernes 16 de enero a las 23, cuando se interrumpa la circulación en la derivación de la Ruta Nacional 3, en el sector conocido como el rulo. La medida responde al armado y ajuste final del escenario principal, ubicado metros más abajo, y se mantendrá por razones de seguridad.

El sábado 17, desde las 7 de la mañana, habrá nuevos cortes de tránsito en puntos clave de la ciudad, como la intersección de Monseñor Esandi y Raúl Alfonsín, la rotonda del Paulo VI y la avenida Raúl Alfonsín, debajo del puente nuevo.

En cuanto al estacionamiento, desde la Secretaría de Seguridad Vial aclararon que la zona del ex Velódromo estará destinada exclusivamente a los puestos gastronómicos y cerveceros, así como al staff del evento, especialmente para el ingreso y egreso en caso de recarga de suministros y tareas operativas.

Por su parte, el estacionamiento para invitados estará habilitado en las adyacencias del cuerpo de Seguridad Vial, en sectores especialmente delimitados para tal fin, a fin de ordenar la circulación y evitar congestionamientos en las zonas más cercanas al predio.

Se habilitarán 25 espacios para personas con discapacidad, ubicados en cercanías del cuerpo de Seguridad Vial. El acceso será ingresando por Patagones y descendiendo por la Ruta Nacional 3, hasta completar el cupo.

El acceso será ingresando por Patagones y descendiendo por la Ruta Nacional 3, hasta completar el cupo. Los taxis contarán con una parada habilitada en las inmediaciones del Paulo VI.

del Paulo VI. Las motos podrán estacionar debajo del puente nuevo.

puente nuevo. Los micros que trasladen vecinos desde distintos barrios permanecerán estacionados frente a la calle Cayetano Arias.

Desde la organización se recordó que no está permitido estacionar sobre la banquina de la Ruta Nacional 3, una indicación que apunta a preservar la seguridad vial durante ambas jornadas.

Emergencias, salud y control en tiempo real durante la Fiesta del Río 2026 en Viedma

El operativo se completa con un importante dispositivo sanitario y de emergencias. El Siarme dispondrá de un hospital móvil ubicado a la izquierda del escenario principal, con tres ambulancias destinadas a la primera atención. En caso de requerirse traslados al hospital, se contará con una ambulancia del hospital Zatti, mientras que Bomberos Voluntarios estarán presentes con dos puestos en el predio.

Además, se reforzará la seguridad con la instalación de un Centro de Monitoreo Móvil, a cargo de RN Emergencias 911, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, en articulación con la Municipalidad de Viedma.

El dispositivo contará con 11 cámaras de seguridad, entre domos y fijas, distribuidas en distintos sectores, y permitirá monitorear en tiempo real el desarrollo del evento. El sistema funcionará en coordinación con la Policía de Río Negro, con el objetivo de prevenir incidentes y actuar de manera rápida ante cualquier situación.