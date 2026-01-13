Viedma se prepara para la Fiesta Nacional del Río: ¿a qué hora toca Lit Killah y La K’onga este fin de semana?
Con shows desde la tarde hasta pasada la medianoche, la Fiesta Nacional del Río en Viedma promete dos jornadas de música, cultura y diversión para vecinos y turistas.
La Fiesta Nacional del Río en Viedma regresa este 17 y 18 de enero, y los amantes de la música ya pueden planear su fin de semana: los horarios de todos los artistas están confirmados, desde los primeros shows de la tarde hasta los cierres de Lit Killah y La K’onga.
La programación tendrá dos ejes principales: por un lado, la presencia de artistas nacionales como Lit Killah y La K’onga, y por otro, una fuerte participación de proyectos locales y regionales. Además, la edición 2026 estará atravesada por la llegada de la Regata Internacional del Río Negro, que tendrá su jornada principal el domingo 18.
Sábado 17 de enero: noche urbana y regional
El escenario principal del sábado combinará música urbana, folklore y propuestas locales, con Lit Killah como show central de la noche. La programación completa y horarios:
- 18 – DJ Rhodering
- 19 – Danza ADN Calderón
- 19:35 – Costas Chamameceras
- 20:15 – Raíz Folclórica
- 20:55 – Teylan – Rottflow
- 21:30 – Luzecita y Cati (BTT)
- 21:55 – Miyi Moshi
- 22:35 – La Sirka
- 23:30 – Lit Killah
- 00:40 – Baila Esta Cumbia
El show de Lit Killah, uno de los referentes del movimiento urbano argentino, recorrerá trap, reguetón y pop, con una puesta moderna y los hits que lo consolidaron en escenarios de todo el país.
Domingo 18 de enero: cierre bailable con La K’onga
El domingo, la jornada tendrá un cierre a puro baile con La K’onga, la banda cordobesa que consolidó su lugar dentro de la cumbia romántica a nivel nacional. Además, se desarrollará la premiación de la Regata Internacional del Río Negro, uno de los momentos más esperados del fin de semana.
Grilla completa del domingo 18
- 18 – DJ Reb3n
- 19 – Premiación Regata
- 20:50 – Nova Música
- 21:25 – La Bicicleta Espacial
- 22:05 – Manto Negro
- 22:45 – La Sandoband
- 23:30 – La K’onga
- 01:00 – Nicolás ST – Stefano Prette
Arte, cultura y gastronomía
Además de los shows musicales, la Fiesta Nacional del Río contará con la participación de artistas plásticos, entre ellos JMK, San Spiga, Alan Echevarría y Juli Mercado, y espacios dedicados a la gastronomía y el encuentro familiar, consolidando a Viedma como epicentro cultural durante dos días de verano.
