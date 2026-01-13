Viedma se prepara para la Fiesta Nacional del Río: ¿a qué hora toca Lit Killah y La K’onga este fin de semana?

La Fiesta Nacional del Río en Viedma se desarrollará el 17 y 18 de enero en el Parque Ferreira. Foto: Pablo Leguizamon.

La Fiesta Nacional del Río en Viedma regresa este 17 y 18 de enero, y los amantes de la música ya pueden planear su fin de semana: los horarios de todos los artistas están confirmados, desde los primeros shows de la tarde hasta los cierres de Lit Killah y La K’onga.

La programación tendrá dos ejes principales: por un lado, la presencia de artistas nacionales como Lit Killah y La K’onga, y por otro, una fuerte participación de proyectos locales y regionales. Además, la edición 2026 estará atravesada por la llegada de la Regata Internacional del Río Negro, que tendrá su jornada principal el domingo 18.

Sábado 17 de enero: noche urbana y regional

El escenario principal del sábado combinará música urbana, folklore y propuestas locales, con Lit Killah como show central de la noche. La programación completa y horarios:

18 – DJ Rhodering

19 – Danza ADN Calderón

19:35 – Costas Chamameceras

20:15 – Raíz Folclórica

20:55 – Teylan – Rottflow

21:30 – Luzecita y Cati (BTT)

21:55 – Miyi Moshi

22:35 – La Sirka

23:30 – Lit Killah

00:40 – Baila Esta Cumbia

El show de Lit Killah, uno de los referentes del movimiento urbano argentino, recorrerá trap, reguetón y pop, con una puesta moderna y los hits que lo consolidaron en escenarios de todo el país.

Domingo 18 de enero: cierre bailable con La K’onga

El domingo, la jornada tendrá un cierre a puro baile con La K’onga, la banda cordobesa que consolidó su lugar dentro de la cumbia romántica a nivel nacional. Además, se desarrollará la premiación de la Regata Internacional del Río Negro, uno de los momentos más esperados del fin de semana.

Grilla completa del domingo 18

18 – DJ Reb3n

19 – Premiación Regata

20:50 – Nova Música

21:25 – La Bicicleta Espacial

22:05 – Manto Negro

22:45 – La Sandoband

23:30 – La K’onga

01:00 – Nicolás ST – Stefano Prette

Arte, cultura y gastronomía

Además de los shows musicales, la Fiesta Nacional del Río contará con la participación de artistas plásticos, entre ellos JMK, San Spiga, Alan Echevarría y Juli Mercado, y espacios dedicados a la gastronomía y el encuentro familiar, consolidando a Viedma como epicentro cultural durante dos días de verano.