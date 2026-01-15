Fiesta Nacional del Río 2026 en Viedma: ¿abrigo sí o no? Así estará el clima este sábado y domingo

Música en vivo, río, atardeceres largos y noches que se estiran frente al escenario. La Fiesta Nacional del Río en Viedma volverá a concentrar durante el fin de semana miles de personas en el Parque Ferreira, con dos días de espectáculos, propuestas culturales, gastronomía y la tradicional llegada de la Regata del Río Negro. Pero antes de organizar la salida, definir horarios o pensar el abrigo, hay una pregunta que atraviesa todos los planes: ¿qué tiempo se espera para sábado y domingo?

De acuerdo al pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), el sábado 17 de enero se presentará con cielo despejado y condiciones estables durante toda la jornada. La temperatura máxima rondará los 25 grados, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre desde la tarde.

Sin embargo, hacia la noche el termómetro descenderá con fuerza y se esperan mínimas cercanas a los 6 grados, un dato a tener en cuenta para quienes se queden hasta los shows principales. El viento estará presente, con ráfagas de 47 k/h.

Para el domingo 18, día del cierre de la Fiesta Nacional del Río y de la llegada de la Regata, el escenario climático será similar. Se anticipa una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables durante la tarde y un nuevo descenso térmico al caer el sol. El viento continuará siendo una constante, aunque con menor intensidad que el sábado.

Sábado 17 de enero: noche urbana y regional

El escenario principal del sábado combinará música urbana, folklore y propuestas locales, con Lit Killah como show central de la noche. La programación completa y horarios:

18 – DJ Rhodering

19 – Danza ADN Calderón

19:35 – Costas Chamameceras

20:15 – Raíz Folclórica

20:55 – Teylan – Rottflow

21:30 – Luzecita y Cati (BTT)

21:55 – Miyi Moshi

22:35 – La Sirka

23:30 – Lit Killah

00:40 – Baila Esta Cumbia

El show de Lit Killah, uno de los referentes del movimiento urbano argentino, recorrerá trap, reguetón y pop, con una puesta moderna y los hits que lo consolidaron en escenarios de todo el país.

Domingo 18 de enero: cierre bailable con La K’onga

El domingo, la jornada tendrá un cierre a puro baile con La K’onga, la banda cordobesa que consolidó su lugar dentro de la cumbia romántica a nivel nacional. Además, se desarrollará la premiación de la Regata Internacional del Río Negro, uno de los momentos más esperados del fin de semana.

Grilla completa del domingo 18

18 – DJ Reb3n

19 – Premiación Regata

20:50 – Nova Música

21:25 – La Bicicleta Espacial

22:05 – Manto Negro

22:45 – La Sandoband

23:30 – La K’onga

01:00 – Nicolás ST – Stefano Prette

Arte, cultura y gastronomía

Además de los shows musicales, la Fiesta Nacional del Río contará con la participación de artistas plásticos, entre ellos JMK, San Spiga, Alan Echevarría y Juli Mercado, y espacios dedicados a la gastronomía y el encuentro familiar, consolidando a Viedma como epicentro cultural durante dos días de verano.