Giro en la causa del doble crimen de Vicente López, detuvieron al hijo menor y habló la empleada doméstica: «soy inocente»

José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72) fueron asesinados a balazos dentro de su automóvil, estacionado en el garaje de su casona, situada en Gaspar Campos y Melo, en Vicente López. Su hijo menor, Martín (47), fue detenido ayer en un sorpresivo giro de la investigación y se cree que es el autor del doble crimen y que el móvil es la compra de un lujoso departamento que nunca se concretó.

Los fiscales Martín Gómez, Marcela Semeria y Alejandro Musso, ordenaron ayer su detención horas después de que el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa decidiera liberar a la empleada doméstica del matrimonio asesinado, María Ninfa Aquino, quien hoy habló con la prensa tras ser la principal sospechosa de la justica.

El ahora detenido había realizado declaraciones testimoniales para implicar a la mujer, quien trabajaba para sus padres desde hacía mas de 12 años.

Fue detenido el miércoles por la noche cuando llegaba a su casa del barrio de Nordelta, en el partido de Tigre, por detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte.

Las pruebas clave que pusieron bajo sospecha al hijo de las víctimas, informaron medios nacionales, fueron imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Vicente López, del gobierno porteño y privadas que captaron a Martín Del Rio el día del homicidio llegando a pie a la casa de sus padres.

Se cree que el ahora detenido que tenía a su cargo la compra de un inmueble por 2 millones de dólares y nunca la habría concretado pese a que sus padres le entregaron el dinero.

La empleada aseguró: «Nunca tuve miedo porque soy inocente»

Aquino, la empleada doméstica del matrimonio asesinado en Vicente López que fue liberada tras la detención de uno de los hijos de la pareja, aseguró que «nunca» tuvo miedo debido a que es «inocente», a la vez que dijo que «fue muy feo» que la acusaran del doble crimen.

«Nunca tuve miedo porque soy inocente. No hice nada, solo encontrar los cuerpos», señaló Aquino, a la vez que añadió: «Había que estar en ese momento en mi lugar porque me agarró una desesperación que no se puede explicar», dijo en declaraciones recogidas por Noticias Argentinas.

En diálogo con la prensa, la mujer dijo estar «muy agradecida» a sus vecinos y, tras manifestar que trabajó 12 años con el matrimonio asesinado, indicó que tenía una «excelente» relación con ambos integrantes de la pareja.

Además, expresó: «No sospecho de nadie. Es muy feo acusar al prójimo, a mí me hicieron eso y es muy feo. Es muy doloroso echarle la culpa al prójimo. La madre que está en el cielo debe estar muy enojada con Martín por lo que me hizo«.

«Nadie me llamó de la familia», contó Aquino, quien luego dijo: «Estoy muy contenta con mi familia, extrañaba mucho a mis nietos, fue muy feo estar alejada de ellos».