Golpe a la faena clandestina en Neuquén: secuestran media tonelada de carne y detectan grave contaminación

Golpe a la faena clandestina en Neuquén: secuestran más de 500 kilos de carne y detectan grave contaminación

En un importante operativo liderado por la División Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén, se desbarató este miércoles 25 de marzo un matadero clandestino que funcionaba en la localidad de Picún Leufú. El procedimiento reveló no solo el comercio ilegal de sustancias alimenticias, sino también un alarmante escenario de degradación ambiental.

Media tonelada de carne fuera de circulación

La investigación, bajo la instrucción del fiscal Maximiliano Breide Obeid, de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, culminó con un allanamiento a primera hora de la mañana. En el lugar, los efectivos lograron el secuestro de aproximadamente 560 kilos de carne bovina que no contaba con los controles sanitarios correspondientes, representando un serio riesgo para el consumo humano.

Además del producto cárnico, la policía incautó maquinaria profesional utilizada para la faena ilegal, entre la que había dos freezers y aparejos, sierras, malacates y ganchos de carnicería, asú como herramientas manuales y elementos de pesaje.

Más de 500 kilos de carne irregular fue detectada.

Piletas de decantación: el impacto ambiental en la zona

Uno de los puntos más críticos del operativo fue la detección de piletas de decantación sin ningún tipo de tratamiento. En estos pozos se arrojaban desechos orgánicos y residuos derivados de la matanza de animales, lo que generaba un foco infeccioso y una presunta infracción a la Ley Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos.

Personal del CIPPA (Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios) y del SENASA trabajaron en el sitio para constatar que el galpón, acondicionado como cámara frigorífica, no cumplía con ninguna norma de bioseguridad ni saneamiento ambiental.

Imputación y justicia: un hombre de 52 años bajo investigación

Por disposición de la justicia, un hombre de 52 años, residente de Picún Leufú, fue notificado formalmente de la causa judicial. Se le atribuye la presunta violación al artículo 206 del Código Penal, que sanciona a quien viole las reglas de policía sanitaria animal, y la contaminación del suelo y napas.

El imputado quedó supeditado a la causa y deberá designar un abogado defensor para enfrentar los cargos que podrían derivar en severas multas y penas de prisión.

Policía y personal del Cippa trabajó en el lugar.



