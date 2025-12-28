Golpe a la pesca ilegal en Bariloche: cinco personas fueron detectadas con 29 truchas arcoíris

Un control vehicular del Cuerpo de Seguridad Vial en el kilómetro 2049 de la Ruta Nacional 40 derivó en un fuerte operativo contra la pesca furtiva: cinco ocupantes de un vehículo fueron sorprendidos transportando 29 truchas arcoíris sin permiso y con implementos caseros de captura.

El procedimiento concluyó con el decomiso de las piezas y la confección de un acta de infracción, reafirmando el rol de las fuerzas de seguridad en la protección de los recursos naturales de Río Negro.

La intervención ocurrió durante la mañana del domingo, cuando un Renault Duster fue detenido para identificación. En su interior viajaban cinco personas de distintas edades, provenientes de ciudades cercanas a Bariloche. Ninguna contaba con licencia de pesca vigente, lo que transformó el control rutinario en una actuación clave para frenar la depredación que afecta a los ríos patagónicos.

El operativo reveló una importante cantidad de truchas y herramientas de pesca

Al revisar el vehículo, los efectivos hallaron 29 truchas arcoíris, cuatro tarros con implementos caseros y una bolsa de masa de cinco kilos destinada a atraer peces. La magnitud del hallazgo motivó el secuestro inmediato para impedir su destino hacia el consumo irregular o el comercio clandestino.

Según informaron, se labró el acta correspondiente y se dio intervención a la autoridad de pesca, que dispuso el decomiso de todo lo incautado.