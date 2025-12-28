Video | Volvieron a incendiar un contenedor municipal en Roca: quedaron filmados y los atraparon

Un Punto Limpio municipal ubicado en la esquina de 9 de Julio y La Pampa, en Roca, fue incendiado nuevamente durante la tarde-noche del sábado. El hecho activó un rápido operativo que culminó con la detención de los responsables en pocos minutos.

La intervención fue posible gracias al trabajo del centro de monitoreo del 911 RN Emergencias, que detectó el ataque en tiempo real y coordinó la respuesta con la Policía y Bomberos.

El rol clave de las cámaras del 911

Las cámaras de seguridad registraron con precisión el momento en que dos jóvenes iniciaron el fuego en el contenedor de residuos. Tras el ataque, intentaron huir y cambiarse de ropa en el camino para evitar ser identificados.

El seguimiento continuo permitió reconstruir sus movimientos y alertar a los móviles policiales, que lograron interceptarlos pese a la maniobra para despistar a los agentes.

Cronología del operativo

Según el registro oficial, el incendio fue detectado a las 19:59. A las 20:09 ya había presencia policial en el lugar y, a las 20:38, los sospechosos fueron demorados.

Bomberos sofocaron las llamas y evitaron daños mayores. La Fiscalía dispuso la aprehensión inmediata de los involucrados y solicitó la intervención de la Brigada de Investigaciones.

Cuarto ataque al mismo Punto Limpio

El contenedor incendiado ya había sido blanco de ataques anteriores, lo que refuerza la gravedad del hecho y la necesidad de medidas preventivas. Todo el procedimiento quedó documentado por las cámaras del sistema.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la eficacia del Sistema Integral de Prevención del Delito y la articulación entre monitoreo, fuerzas policiales y Bomberos para proteger el patrimonio público.