Cámaras con IA detectaron un auto robado y la Policía lo recuperó: así fue el operativo en Cipolletti

Un vehículo con pedido de secuestro por robo agravado fue recuperado en Cipolletti tras un operativo policial activado por el Sistema Integral de Prevención del Delito. La detección se produjo mediante cámaras con inteligencia artificial, que identificaron un Honda Civic negro coincidente con un dominio denunciado como robado.

La alerta fue emitida en tiempo real por los operadores del centro de monitoreo, quienes comunicaron la novedad a los móviles en calle para iniciar un patrullaje dirigido y mantener el seguimiento del rodado sin perderlo de vista.

Intercepción en Circunvalación

Minutos después, el auto fue interceptado cuando circulaba por la Circunvalación en sentido este-oeste. La maniobra se realizó sin persecuciones ni riesgos para terceros y contó con la participación coordinada de dos móviles de la comisaría 24, que aseguraron la escena desde distintos puntos.

En el interior del vehículo viajaban cuatro hombres mayores de 20 años. Todos descendieron sin ofrecer resistencia, lo que permitió continuar el procedimiento con normalidad y preservar las condiciones de seguridad.

Secuestro del vehículo e intervención judicial

Para garantizar la trazabilidad del operativo, el Honda Civic fue trasladado bajo custodia a la unidad policial, donde quedó formalmente secuestrado para su peritaje. Al constatarse el pedido judicial vigente, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno.

Los ocupantes fueron demorados de manera preventiva y la causa quedó encuadrada inicialmente como encubrimiento, a fin de determinar responsabilidades y el grado de conocimiento sobre el origen ilícito del rodado.

Tecnología aplicada a la prevención

El procedimiento volvió a poner en evidencia el impacto del uso de tecnología aplicada a la seguridad pública. Para las fuerzas de seguridad, la combinación de cámaras con inteligencia artificial, monitoreo permanente y presencia policial permitió una respuesta rápida y eficaz en el ámbito urbano de Cipolletti.