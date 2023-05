Golpearon ferozmente a un mecánico de Devoto porque se «demoró» en entregar un auto

Un mecánico de 63 años fue golpeado ferozmente por una supuesta demora en la entrega de una camioneta que se encontraba reparando. El agresor lo sorprendió en la oficina de su taller en Devoto y lo atacó en el rostro.

Carlos Rey, la víctima, terminó inconsciente por las trompadas que recibió y tuvo que ser internado. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

Ahora, que ya se encuentra dado de alta, el hombre se encargó de narrar en los medios el ataque ocurrido el martes por la noche en el barrio porteño de Devoto. “Me pusieron la cabeza contra el pavimento y me empezaron a pegar como si fuesen mazazos”, contó.

Seguidamente, Rey comparó los hechos con el crimen de Fernando Báez Sosa: “¿Cómo lo mataron a Fernando? A patadas y a piñas. Yo zafé porque tengo 60 años”.

El mecánico señaló que en los 30 años que lleva trabajando con su propio taller nunca había tenido un problema, y aclaró que quien le propinó la golpiza fue el hijo de un cliente porque se demoró con la entrega de un auto que estaba arreglando.

“Estaba terminando de lustrar el auto, faltaba poco”, expresó. Rey también detalló que no llegó a mediar palabra con el agresor antes de que lo ataque y que cerró con llave la puerta de su oficina para que ninguno de sus compañeros pudiera asistirlo.

En ese sentido, agregó: “Cerró la puerta de mi oficina para que no entre nadie. La había trabado, no me pudo ayudar nadie. No me dijo nada, fue y me atacó”. El hombre contó que previamente se le había arreglado un choque al auto y que la problemática se retrotrae hasta la pandemia.

De acuerdo al testimonio de Carlos Rey, durante la pandemia le quedaron alrededor de 15 autos adentro del taller y cuando se fue flexibilizando la cantera se encontró con que le faltaban distintos repuestos. “De a poco puse el pecho y fui haciéndome cargo de los problemas”, explicó.

“Cuando tengo un problema me hago cargo y me estaba haciendo cargo del problema. No tengo miedo, si se quieren vengar, que vengan. ¿Qué van a hacer? Yo ni los lastimé, ni los humillé, ni les robé, ni los maté. No les hice nada, les estaba haciendo un auto nada más”, cerró Carlos.

El caso es investigado por la Unidad Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Ezequiel Gradella, quien pidió que se releven las cámaras de seguridad para poder identificar a las personas que agredieron al mecánico.

