Grave ataque en Centenario: un joven recibió dos disparos y fue derivado de urgencia a Neuquén

La ciudad de Centenario quedó marcado por otro grave ataque con armas que dejó como resultado a un joven de 17 años con dos heridas de balas. La Policía investiga el hecho ya que busca determinar cómo ocurrió todo. En tanto se confirmó que la víctima fue derivada de urgencia a Neuquén.

El violento episodio se registró minutos de la 7, este sábado 1 de noviembre en un sector de la Avenida Natalio Burd, en el barrio Huemul.

Un joven recibió dos disparos y fue derivado de urgencia a Neuquén: lo que se sabe

Desde el sitio Centenario Digital resaltaron que el caso permanece bajo investigación ya que se busca determinar si todo inició en el interior de una casa y se trasladó a la vía pública.

Si bien la investigación aún no culminó, las autoridades señalaron que se cree que el joven estaba en medio de una pelea donde recibió al menos dos disparos de arma de fuego en la zona del abdomen. Luego del ataque, fue trasladado al hospital de Centenario y luego lo derivaron de urgencia hacia el hospital Castro Rendón de Neuquén.

El joven tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Si bien se desconocen los detalles de su estado de salud, adelantaron que permanece estable y en terapia intensiva a la espera de su evolución.

En el lugar del hecho se montó un operativo conformado por personal de la comisaría 52 y de la Oficina de Investigación de la Zona Periferia II para realizar las pericias correspondientes al caso.

Desde el sitio local adelantaron que ya se habría descartado que todo se originara por un intento de robo, además trascendió que el joven baleado cuenta con antecedentes delictivos de años anteriores aunque en la actualidad no habría protagonizado otros conflictos.