Investigan tenencia de material de abuso infantil en Neuquén: allanaron una casa por una alerta desde EE.UU.

Una alerta desde Estados Unidos derivó en un allanamiento en la provincia de Neuquén por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. La Policía secuestró en un domicilio distintos dispositivos electrónicos: entre ellos, más de 10 celulares.

Según informó el comisario Simón Espinoza a Diario RÍO NEGRO, la diligencia ocurrió este jueves a la mañana en una casa en el barrio Villa Obrera, en la localidad de Centenario.

La causa se inició a partir de un reporte del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), una ONG estadounidense que recopila denuncias de usuarios y prestatarios de servicios electrónicos cuando detectan material de abuso sexual infantil.

«Ponen a disposición el IP, el usuario, y lo mandaron a la referente de Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibe este tipo de reportes», detalló.

Desde Capital Federal analizaron la información y luego derivaron la causa a la Fiscalía de Neuquén, quienes cruzaron los datos para individualizar de quiénes son esos dispositivos tras un trabajo de varios meses por parte de las divisiones de Delitos Sexuales y Grooming.

Allanaron una casa en Centenario por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil

Durante el procedimiento, la fuerza provincial identificó a tres personas mayores de edad en el domicilio, aunque Espinoza aclaró que durante el operativo no hubo demorados.

Asimismo, secuestraron dos CPUs, una netbook y 13 teléfonos celulares, cuyo material se puso a disposición de Fiscalía, quienes solicitarán una orden al juez de garantías para la apertura digital y verificar si contiene el material denunciado.