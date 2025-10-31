Más de 7 kilos de droga secuestrados en la Ruta 22: el impactante saldo en menos de una semana

En apenas cinco días, efectivos de Gendarmería Nacional lograron secuestrar más de 7 kilos y medio de droga, entre cocaína y marihuana, durante una serie de operativos realizados en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1260, en el ingreso a la ciudad de Senillosa de Neuquén. Los procedimientos se desarrollaron entre el 21 y el 27 de octubre 2025, en el puesto fijo de control ubicado junto a la báscula de pesaje.

La información, a la que tuvo acceso Diario Río Negro, da cuenta que todas las incautaciones se produjeron durante controles de rutina a colectivos de larga distancia, cuyos pasajeros se dirigían a distintos puntos del país, principalmente a zonas del sur y de la cordillera. Los agentes detectaron a varios viajeros intentando trasladar estupefacientes ocultos en bolsos, mochilas o entre sus pertenencias personales.

Solo durante ese período, Gendarmería efectuó siete requisas en distintos transportes, que derivaron en el secuestro de 3,197 kilos de cannabis sativa en diferentes presentaciones y formatos. En todos los casos, la detección fue posible gracias al uso del escáner de rayos X, que permite identificar elementos sospechosos o estructuras irregulares dentro del equipaje.

Secuestros de droga sobre Ruta 22: el caso más relevante

El operativo más significativo fue el de un pasajero oriundo de General Roca, que se dirigía hacia San Carlos de Bariloche. Durante la inspección, los gendarmes notaron que el hombre mostraba una actitud nerviosa, por lo que se procedió a un control más exhaustivo.

Al ser consultado, el sujeto reconoció que transportaba cocaína adherida a su cuerpo y oculta bajo su ropa. En total, se secuestraron 4,314 kilos de la droga, fraccionada en cuatro paquetes.

Secuestros de droga sobre Ruta 22: «Chicos llevo un poco de marihuana»

Otros procedimientos también arrojaron resultados positivos. En uno de ellos, el escáner detectó dos frascos con sustancia orgánica, que tras ser inspeccionados contenían cannabis sativa. En otro caso, una mochila blanca revisada al azar en la bodega de un colectivo escondía dos bultos envueltos en bolsas de residuos; el pasajero reconoció de inmediato que se trataba de marihuana.

En un tercer operativo, el conductor de un transporte alertó a los efectivos de que un pasajero había descendido y subido apresuradamente por las escaleras del colectivo. Tras identificarlo, el individuo admitió haber arrojado un envoltorio con marihuana en la bacha del sector de refrigerios. La sustancia fue hallada minutos después.

También se registró un hallazgo en el baño de una unidad de transporte, donde los agentes notaron la puerta entreabierta y el cesto de basura fuera de lugar. Al revisar el interior, encontraron una bolsa negra con un envoltorio de color oscuro que contenía marihuana lista para su distribución.

Por último, durante otro control de rutina, un pasajero manifestó espontáneamente: “Chicos, llevo un poco de marihuana”. Al pasar sus pertenencias por el escáner, el personal confirmó la presencia de sustancia vegetal dentro de dos frascos, los cuales fueron incautados.

Secuestros de droga sobre Ruta 22: las personas quedaron ligadas a causas federales

En todos los casos, Gendarmería procedió al secuestro de los estupefacientes y a la notificación de los hechos a la autoridad judicial competente, en el marco de la Ley 23.737, que sanciona la tenencia, transporte y comercialización de drogas.

Según se pudo conocer, en el último tiempo por orden de la Justicia Federal, los operativos se incrementaron significativamente en las rutas nacionales, con el objetivo de prevenir el tráfico de estupefacientes y reforzar la seguridad vial.