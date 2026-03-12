Hieren de un balazo a un estudiante secundario en la zona oeste de Bariloche

Policías cerraron el tránsito en el lugar del hecho, para que los peritos trabajen en el levantamiento de evidencias e indicios. (foto Alfredo Leiva)

En un confuso hecho que se investiga, un adolescente de 13 años recibió un disparo de arma de fuego esta tarde de jueves en Bariloche. La víctima había salido de un colegio privado, ubicado en la zona oeste de esta ciudad y, según informaciones preliminares, quedó en el medio de un tiroteo protagonizado supuestamente por bandas rivales.

El hecho ocurrió alrededor de las 18, a la altura del kilómetro 6 de la avenida de los Pioneros y Nilpi. El estudiante secundario recibió un proyectil en la zona del abdomen y fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Ramón Carrillo.

Víctor Parodi, director del hospital, informó hace minutos que el adolescente ingresó por la guardia con una herida grave de arma de fuego en la zona del abdomen. Indicó que el paciente se encontaba “lúcido y consciente” y que en minutos estaba previsto que entrara a quirófano para la cirugía, donde los médicos evaluarán el daño causado por el proyectil. Tras la operación habrá que esperar cómo evoluciona.

Un supuesto enfrentamiento entre bandas rivales

Fuentes con conocimiento del hecho revelaron que dos grupos antagónicos se tirotearon en la zona del kilómetro 6 de la avenida de los Pioneros. El chico alcanzado con un balazo había salido de la escuela secundaria.

Personas que estaban o circulaban por el lugar observaron la dramática escena y fueron los primeros en auxiliar al chico herido. También avisaron a la comisaría 27, ubicada a unos 500 metros del lugar. Personal de esa unidad concurrió al sitio y efectuó las primeras diligencias.

También, con la información que testigos brindaron del automotor en el que los autores de los tiros circulaban, la Policía salió en su búsqueda. Según las fuentes lograron interceptar el vehículo señalado y demoraron a un joven, que quedó a disposición de la fiscalía.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la fiscal jefa Betiana Cendón y la agente fiscal Silvia Paolini está en el lugar del hecho para coordinar la tarea de los investigadores y de los peritos.